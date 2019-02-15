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      Палач по объявлению: в Шри-Ланке после восстановления смертной казни ищут душегубов

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      На Шри-Ланке ищут палачей
      На Шри-Ланке ищут палачей / The Washington post

      В шри-ланкийских газетах появились нестандартные вакансии для граждан, находящихся в поисках работы. Так, после восстановления смертной казни, власти страны начали поиск палачей.

      Кандидаты на вакансию палача должны иметь гражданство Шри-Ланки и быть от 18 до 45 лет. Рассматриваются для этой профессии только мужчины. Они должны иметь превосходные моральные качества, быть очень умными и физически сильными, передает CNN со ссылкой на объявление, опубликованное генеральным комиссаром тюрем Шри-Ланки.

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      С 1976 года в стране был введен мораторий на смертную казнь. Так, убийства, изнасилования, незаконные обороты и распространение наркотиков являются преступлениями, за которые грозит смертная казнь. Однако до этого времени приговоры обычно заменяли на пожизненное заключение.


      Объявление в шри-ланкийской газете о наборе палачей

      В начале февраля 2019 года президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил парламенту, что казнь возобновят в течение двух месяцев для лиц, осужденных за преступления, связанные с наркотиками.

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      Теги: Криминальные новости Законодательство
      Источник: 24 Канал
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