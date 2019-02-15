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      Кат за оголошенням: у Шрі-Ланці після відновлення смертної кари шукають душогубців

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      На Шрі-Ланці шукають катів
      На Шрі-Ланці шукають катів / The Washington post

      У шрі-ланкійських газетах з’явились нестандартні вакансії для громадян, які перебувають у пошуках роботи. Так, після відновлення смертної кари, влада країни розпочала пошук катів.

      Кандидати на вакансію ката мають мати громадянство Шрі-Ланки та мати від 18 до 45 років. Розглядаються для цієї професії лише чоловіки. Вони мають мати чудові моральні якості, бути дуже розумними і фізично сильними, передає CNN з посиланням на оголошення, опубліковане генеральним комісаром в’язниць Шрі-Ланки.

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      Від 1976 року у країні був уведений мораторій на смертну кару. Так, вбивства, згвалтування, незаконний обіг і поширення наркотиків є злочинами, за які загрожує смертна кара. Проте до цього часу вироки зазвичай заміняли на довічне ув’язнення.


      Оголошення у шрі-ланкійській газеті про набір катів

      На початку лютого 2019 року президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена заявив парламенту, що страту відновлять протягом двох місяців для осіб, засуджених за злочини, пов’язані з наркотиками.

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      Теги: Кримінальні новини Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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