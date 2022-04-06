Об этом 6 апреля сообщил в твиттере Евгений Перебийнис, посол Украины в Чехии. Больше подробностей дипломат пообещал обнародовать впоследствии.

Читайте также Кислица на Совбезе ООН сравнил Путина со Сталиным: оба стремились к голоду в Украине

Еще одно важное голосование в Чехии

Отметим, что ранее чешские депутаты поддержали и постановление, осуждающее военные преступления российских захватчиков на территории Украины. Решение было принято единогласно. Как отметил украинский посол, такое в парламенте страны бывает крайне редко.

Признание Голодомора геноцидом в мире

Еще в ноябре 2006 года Верховная Рада приняла закон "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине", согласно которому Голодомор – геноцид украинского народа. Такую же позицию впоследствии высказали многие другие государства.

Ранее канадский исследователь украинского происхождения Любомир Луцюк объяснял, что ряд стран не признают Голодомор геноцидом, чтобы не обидеть Москву. Мол, они слишком привязаны к российскому газу. Впрочем, учитывая российское вторжение в Украину и военные преступления оккупантов, мир начинает отказываться от этого влияния.

Страны, признавшие Голодомор геноцидом / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Осенью 2021 года сайт 24 канала запустил проект " Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. Мы опубликовали 27 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, говорили их родные.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Шокирующие признания очевидцев о Голодоморе – документальный фильм: смотрите видео