Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что палатка расположена в центре Харькова, поэтому часто ее уничтожало обломками или взрывной волной из-за российских обстрелов. Она стала символом единения украинцев и будет стоять до победы.

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Уникальная палатка в Харькове

В 2014 году палатка появилась в Харькове для поддержки активистов Евромайдана. Она стала примером сопротивления действиям власти на многих уровнях. К его годовщине установили выставку плакатов известных украинских и не только художников. Люди, которые поддерживают волонтерские инициативы палатки и являются его командой говорят, что он является рекордсменом по самой длинной акции протеста, которая была в Украине.

Эта палатка пережила много обстрелов, ведь установлена на центральной площади Харькова.

Здание государственной администрации, которую несколько раз обстреливали россияне, есть напротив него. Соответственно, палатку уничтожало взрывной волной и обломками,

– отметила корреспондентка.

Палатку еще называют украинским харьковским сердцем, большое количество людей приезжают, чтобы у него сфотографироваться. Главным ее назначением является единение украинцев для победы.

Соучредитель палатки Борис Редин рассказал, что с самого начала, когда ставили палатку, знали, что она должна стоять до победы. Палатка, по его словам является свидетельством того, что Харьков является украинским городом. Мимо нее пролетали российские крылатые ракеты, ракета "Искандер" и дроны.

Ни одна палатка в мире такого не пережила, нигде и никогда,

– сказал он.

Черненко добавила, что из-за правил безопасности, никаких работ в самой палатке волонтеры не проводят. Она не должна стать целью для врага.