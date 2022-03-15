Эти мародеры должны нести ответственность по законам военного времени. Об этом заявил руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"До меня дошли слухи, что появились люди, которые пользуются моим именем и именами членов нашей команды для вымогательства и запугивания. Если вам стали известны подобные случаи, или вы или ваши знакомые стали жертвами подобного поведения, пожалуйста, сразу звоните по телефону «102», также в Службу безопасности Украины и пишите мне в личные сообщения в Facebook для быстрого реагирования. Вся сволочь, которая способна на такие позорные поступки, будет обязательно нести ответственность по всей строгости военного времени", – заявил Палатный.

Он подчеркнул, что вся команда "УДАРа" находится на передовой.

"Обращаюсь ко всем мародерам, извергам, которые сейчас, прикрываясь именами президента, депутатов, чиновников, пытаются посягнуть на частную собственность! Хочу сообщить всем: вся моя команда находится на передовой! Никто из нас, ни в коем случае никогда не совершал, не совершает и не будет совершать никаких неправомерных поступков", – отметил руководитель исполкома "УДАРа".

Он заверил: поборем не только оккупантов, но и своего внутреннего врага-мародера.