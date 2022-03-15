Ці мародери мають нести відповідальність по законам воєнного часу. Про це заявив керівник виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

"До мене дійшли чутки, що з’явилися люди, що користуються моїм ім’ям та іменами членів нашої команди задля вимагання та залякування. Якщо вам стали відомі подібні випадки, або ви чи ваші знайомі стали жертвами подібної поведінки, будь ласка, одразу телефонуйте «102», також в Службу безпеки України та пишіть мені в приватні повідомлення у Facebook для швидкого реагування. Вся наволоч, що здатна на такі ганебні вчинки, буде обов’язково нести відповідальність по усій строгості воєнного часу", – заявив Палатний.

Він відкреслив, що вся команда "УДАРу" знаходиться на передовій.

"Звертаюся до всіх мародерів, нелюдів, які зараз, прикриваючись іменами президента, депутатів, чиновників, намагаються посягнути на приватну власність! Хочу повідомити усім: уся моя команда знаходиться на передовій! Ніхто з нас, ні в якому випадку ніколи не вчиняв, не вчиняє і не вчинятиме жодних неправомірних вчинків", – зазначив керівник виконкому "УДАРу".

Він запевнив: поборемо не лише окупанта, але і свого внутрішнього ворога-мародера.