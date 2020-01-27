Палатный ответил на угрозы Кивы: Артист развлекательного жанра просто выполняет заказ

Своими абсурдными высказываниями народный депутат Илья Кива перешел не только границы здравого смысла, но и закона, за что должен понести ответственность.

Об этом на своей странице в Facebook написал Артур Палатный, глава комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма VII и VIIІ созывов.

Илья Кива, известный официальной справкой о психических расстройствах, неадекватным поведением и сомнительной биографией, позволяет себе дискредитировать патриотов Украины. Например, генерала Николая Паламарчука.

"Господин Кива, который за время своего депутатства не запомнился ничем, кроме неадекватности, позволяет себе унижать настоящего профессионала и патриота, который в прошлом созыве был инициатором не одного законопроекта, направленного на улучшение функционирования системы правоохранительных органов государства", — пишет Палатный.

Комментируя обвинения и угрозы в свой адрес, Палатный заявил, что ему нечего скрывать и свою позицию он озвучивал в СМИ десятки раз.

"Его тезисы не новы и уже очень "заезжены" — относительно клуба "Рио". Я неоднократно прямо отвечал на эти вопросы, никогда не прячась и не меняя свою позицию".

По мнению Палатного, Кива выполняет заказ людей, связанных с режимом Януковича: испуганный "артист развлекательного жанра" действует по сценарию.

"За поливанием выдуманной грязью настанет вполне реальная ответственность. Нас уже пробовали "мочить" прислужники Януковича — не вышло. Не выйдет и сейчас. Разница только в том, что когда они будут бежать, а они будут, то садясь в свои самолеты, мы не дадим никому из негодяев, коллаборантов и предателей так просто вылететь из Украины. Это я вам обещаю", — заявил Палатный.