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      Палатный ответил на угрозы Кивы: Артист развлекательного жанра просто выполняет заказ

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      Артур Палатный

      Своими абсурдными высказываниями народный депутат Илья Кива перешел не только границы здравого смысла, но и закона, за что должен понести ответственность.

      Об этом на своей странице в Facebook написал Артур Палатный, глава комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма VII и VIIІ созывов.

      Илья Кива, известный официальной справкой о психических расстройствах, неадекватным поведением и сомнительной биографией, позволяет себе дискредитировать патриотов Украины. Например, генерала Николая Паламарчука.

      "Господин Кива, который за время своего депутатства не запомнился ничем, кроме неадекватности, позволяет себе унижать настоящего профессионала и патриота, который в прошлом созыве был инициатором не одного законопроекта, направленного на улучшение функционирования системы правоохранительных органов государства", — пишет Палатный.

      Комментируя обвинения и угрозы в свой адрес, Палатный заявил, что ему нечего скрывать и свою позицию он озвучивал в СМИ десятки раз.

      "Его тезисы не новы и уже очень "заезжены" — относительно клуба "Рио". Я неоднократно прямо отвечал на эти вопросы, никогда не прячась и не меняя свою позицию".

      По мнению Палатного, Кива выполняет заказ людей, связанных с режимом Януковича: испуганный "артист развлекательного жанра" действует по сценарию.

      "За поливанием выдуманной грязью настанет вполне реальная ответственность. Нас уже пробовали "мочить" прислужники Януковича — не вышло. Не выйдет и сейчас. Разница только в том, что когда они будут бежать, а они будут, то садясь в свои самолеты, мы не дадим никому из негодяев, коллаборантов и предателей так просто вылететь из Украины. Это я вам обещаю", — заявил Палатный.

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      Теги: Новости политики Верховная Рада Илья Кива
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