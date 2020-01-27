Палатний відповів на погрози Киви: Артист розважального жанру просто виконує замовлення

Своїми абсурдними висловлюваннями народний депутат Ілля Кива перейшов не тільки межі здорового глузду, а й закону, за що повинен понести відповідальність.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Артур Палатний, глава комітету ВРУ з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму VII і VIIІ скликань.

Ілля Кива, відомий офіційною довідкою про психічні розлади, неадекватною поведінкою і сумнівною біографією, дозволяє собі дискредитувати патріотів України. Наприклад, генерала Миколи Паламарчука.

Пан Кива, який за час свого депутатства не запам'ятався нічим, крім неадекватності, дозволяє собі принижувати справжнього професіонала і патріота, який в минулому скликанні був ініціатором не одного законопроєкту, спрямованого на поліпшення функціонування системи правоохоронних органів держави,

– пише Палатний.

Коментуючи звинувачення і погрози на свою адресу, Палатний заявив, що йому нічого приховувати і свою позицію він озвучував у ЗМІ десятки разів.

"Його тези не нові і вже дуже "заїжджені" – щодо клубу "Ріо". Я неодноразово прямо відповідав на ці питання, ніколи не ховаючись і не змінюючи свою позицію", – написав він.

На думку Палатного, Кива виконує замовлення людей, пов'язаних з режимом Януковича: переляканий "артист розважального жанру" діє за сценарієм.

"За поливанням вигаданим брудом настане цілком реальна відповідальність. Нас вже пробували "мочити" прислужники Януковича – не вийшло. Не вийде і зараз. Різниця тільки в тому, що коли вони будуть бігти, а вони будуть, то сідаючи у свої літаки, ми не дамо нікому з негідників, колаборантів і зрадників так просто вилетіти з України. Це я вам обіцяю", – заявив Палатний.