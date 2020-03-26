Палаты для VIP-пациентов: Кличко утверждает, что Зеленский готов вмешаться в ситуацию

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о распоряжении готовить отдельные палаты для VIP-лиц в случае их заболевания коронавирусом. Речь идет только об отдельных условиях для первых лиц государства, имеющих государственную охрану.

Об этом Виталий Кличко рассказал во время ежедневного брифинга. По его словам, он вчера разговаривал с президентом Владимиром Зеленским по этому поводу, и глава государства якобы согласился отменить этот приказ.

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По данным Кличко, говорится о приказах Государственной службы охраны, Минздрава и обращении на их основании Государственного управления делами при Президенте. Документы были с грифом "для служебного пользования".

Мэр Киева подчеркнул, что особые условия могут касаться исключительно руководства государства. Первые лица государства – президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады на случай заболевания должны находиться в отдельных палатах. По его словам, такая практика была всегда и не только в Украине.

Он также прокомментировал слухи относительно Александровской больницы, которая, якобы, обслуживает только VIP-клиентов. По словам мэра Киева, эта больница является базовой. И сегодня преимущественно всех больных с подозрением на коронавирус отправляют именно туда.

Если количество больных будет увеличиваться, их будут лечить также в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован,

– сказал Кличко.

Что известно про отдельные палаты для VIP-пациентов в Киеве

Журналисты Bihus.Info получили копию приказа Департамента охраны здоровья КГГА. Документ свидетельствует о том, что В киевских больницах готовят отдельные палаты для "особых пациентов". Говорится о чиновниках высокого уровня. В приказе говорится о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Какие требования к обустройству таких палат:

Отдельные, изолированные от других помещения, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.

Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком и диагностическим и другими отделениями.

Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных круглосуточных сестринских постов в вышеуказанных палатах или же возле них.

Еще приказали заведениям зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Специальные требования Департамент прописал и в профессиональный состав бригад медицинской помощи для VIP-пациентов:

В них должно быть по четыре человека – врач, двое фельдшеров и водитель.

Все они должны иметь опыт работы в учреждениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет.

Если таких не найдется, то бригады должны формироваться из "наиболее квалифицированных медицинских работников".

Кто из должностных лиц имеет право на госохрану?

Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности – президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное. Однако президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и не включенным в определенный законом перечень лицам. Соответственно, согласно приказу туда может попасть широкий круг людей.



Так, например, пользуются госохраной бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель – Василий Грицак и Виталий Маликов, бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк.



В целом по состоянию на конец 2019 года таких лиц было около двух десятков. Сегодня этот перечень скорее всего, существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине.