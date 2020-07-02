Падение поддержки "Слуги Народа" и кризис жанра в других партиях – удачное время для запуска новой политической силы.

Об этом Петр Олещук пишет в своем блоге.

В связи с этим он прокомментировал регистрацию "Победы Пальчевского" так: "Избиратели уже разочаровались в "Слуге народа". Избиратели давно не верят старым политикам. И тут в ожидания на действенную силу входит Андрей Пальчевский, которого видели на Майдане, и которого уважает юго-восточный электорат. Презентация партии Пальчевского – это ответ на политические тенденции, которые наблюдаются в последнее время в украинской политике", – считает политолог.

Кроме того, политический эксперт объяснил куда будут идти голоса тех избирателей, которые разочаровались в действующих политиках.

"Как бы не менялось отношение избирателей к Зеленскому и его партии, чего они точно не хотят – это возвращения "бывших". Если исключить "персональные фан-клубы" Порошенко, Тимошенко и других, граждане просто не хотят возвращаться в прошлое. Эти люди будут участвовать в политической жизни. Просто они взяли паузу, время на размышления. И они обязательно определятся. Именно за этот электорат и развернется сейчас самая предприимчивая политическая борьба. И, очевидно, "Победа Пальчевского" будет на него претендовать", – уверен Петр Олещук.