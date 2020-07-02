Падіння підтримки "Слуги Народу" та криза жанру в інших партіях – вдалий час для запуску нової політичної сили.

Про це Петро Олещук пише у своєму блозі.

У зв’язку з цим він прокоментував реєстрацію "Перемоги Пальчевського" так: "Виборці вже розчарувалися в "Слузі народу". Виборці давно не вірять старим політикам. І тут в очікування на дієву силу входить Андрій Пальчевський, якого бачили на Майдані, і якого поважає південно-східний електорат. Презентація партії Пальчевського – це відповідь на політичні тенденції, які останнім часом спостерігаються в українській політиці", – вважає політолог.

Крім того, політичний експерт пояснив куди йтимуть голоси тих виборців, які розчарувалися в діючих політиках.

"Як би не змінювалося ставлення виборців до Зеленського та його партії, чого вони точно не хочуть – це повернення "колишніх". Якщо виключити "персональні фан-клуби" Порошенка, Тимошенко та інших, громадяни просто не хочуть повертатися у минуле. Ці люди будуть брати участь у політичному житті. Просто вони взяли паузу, час на розмисли. І вони обов’язково визначаться. Саме за цей електорат і розгорнеться зараз найбільш заповзята політична боротьба. І, очевидно, "Перемога Пальчевського" на нього претендуватиме", – впевнений Петро Олещук.