В Палестине пройдут первые за 15 лет выборы: что это означает
Выборы в Палестине в последний раз состоялись в 2006 году, с тех пор исламисты из ХАМАС и социалисты с ФАТХ не могли договориться о новых. Примечательно, что удалось это накануне инаугурации нового президента США Байдена.
В Палестине состоятся первые за 15 лет выборы
Лидер Палестины Махмуд Аббас специальным указом назначил даты проведения выборов – в законодательное собрание и президентских. Об этом 15 января сообщили в палестинском информационном агентстве WAFA.
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Выборы в законодательный орган Палестины назначили на 22 мая, президентские – на 31 июля. Указ касается Западного берега реки Иордан, Сектора Газа и Восточного Иерусалима.
- Важно, что такое решение приветствовал и ХАМАС – палестинское исламистское движение, которое является соперником Аббаса. Там признали, что уже несколько месяцев работали для "устранения препятствий, чтобы достичь этого дня".
Как пишет DW, опрос среди палестинцев показал, что Аббас имеет поддержку примерно 43% избирателей, а лидер ХАМАС Исмаил Хания – 50%. Предыдущие президентские выборы 2005 года Аббас выиграл с поддержкой в 62%.
Когда выборы на палестинских территориях состоялись в последний раз
Выборы в Палестине перед этим проводили только в 2006 году, и тогда победил ХАМАС. Это привело к конфликту между исламистами и партией ФАТХ Махмуда Аббаса.
- Сейчас ХАМАС фактически контролирует Сектор Газа с 2007 года, другие палестинские территории - под властью Аббаса. С тех пор соперники в один голос призвали к новым выборам, но так и не могли договориться об их проведении.
Достижение договоренности именно сейчас, скорее всего, связано с намерением Палестины перезагрузить отношения с США при новом президенте – Джо Байдене, чья инаугурация состоится 20 января.
Что следует знать о Палестине
Палестина – частично признанное государство на Ближнем Востоке. С 1948 года палестинцы хотят создать полноценное государство на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.
- Фактически же ситуация такова: Сектор Газа контролирует движение ХАМАС, а значительную часть Западного берега реки Иордан – Израиль.
Заметим, Палестина имеет статус страны-наблюдателя в ООН. В местных СМИ утверждают, что ее независимость признают 138 государств мира, однако на самом деле ситуация сложнее: эти государства в основном признают только право Палестины на независимость.
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В официальных документах используется термин "Палестинская национальная администрация". На территории Палестины есть и представительство Украины – как отделение посольства Украины в Израиле.
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