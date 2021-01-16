Выборы в Палестине в последний раз состоялись в 2006 году, с тех пор исламисты из ХАМАС и социалисты с ФАТХ не могли договориться о новых. Примечательно, что удалось это накануне инаугурации нового президента США Байдена.

В Палестине состоятся первые за 15 лет выборы

Лидер Палестины Махмуд Аббас специальным указом назначил даты проведения выборов – в законодательное собрание и президентских. Об этом 15 января сообщили в палестинском информационном агентстве WAFA .

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Выборы в законодательный орган Палестины назначили на 22 мая, президентские – на 31 июля. Указ касается Западного берега реки Иордан, Сектора Газа и Восточного Иерусалима.

Важно, что такое решение приветствовал и ХАМАС – палестинское исламистское движение, которое является соперником Аббаса. Там признали, что уже несколько месяцев работали для "устранения препятствий, чтобы достичь этого дня".

Как пишет DW , опрос среди палестинцев показал, что Аббас имеет поддержку примерно 43% избирателей, а лидер ХАМАС Исмаил Хания – 50%. Предыдущие президентские выборы 2005 года Аббас выиграл с поддержкой в 62%.

Если власть в Палестине перейдет от социалистов с ФАТХ к исламистам из ХАМАС, отношения с Израилем могут обостриться.



Ведь израильтяне давно выступают категорически против участия ХАМАС в администрации Палестины, а ХАМАС годами призывал к уничтожению Израиля.

Когда выборы на палестинских территориях состоялись в последний раз

Выборы в Палестине перед этим проводили только в 2006 году, и тогда победил ХАМАС. Это привело к конфликту между исламистами и партией ФАТХ Махмуда Аббаса.

Сейчас ХАМАС фактически контролирует Сектор Газа с 2007 года, другие палестинские территории - под властью Аббаса. С тех пор соперники в один голос призвали к новым выборам, но так и не могли договориться об их проведении.

Достижение договоренности именно сейчас, скорее всего, связано с намерением Палестины перезагрузить отношения с США при новом президенте – Джо Байдене, чья инаугурация состоится 20 января.

Что следует знать о Палестине

Палестина – частично признанное государство на Ближнем Востоке. С 1948 года палестинцы хотят создать полноценное государство на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фактически же ситуация такова: Сектор Газа контролирует движение ХАМАС, а значительную часть Западного берега реки Иордан – Израиль.

Заметим, Палестина имеет статус страны-наблюдателя в ООН. В местных СМИ утверждают, что ее независимость признают 138 государств мира, однако на самом деле ситуация сложнее: эти государства в основном признают только право Палестины на независимость.

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