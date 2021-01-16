Вибори у Палестині востаннє відбулися у 2006 році, відтоді ісламісти з ХАМАС та соціалісти з ФАТХ не могли домовитися про нові. Примітно, що вдалося це напередодні інавгурації нового президента США Байдена.

У Палестині відбудуться перші з 15 років вибори

Лідер Палестини Махмуд Аббас спеціальним указом призначив дати проведення виборів – до законодавчого зібрання і президентських. Про це 15 січня повідомили в палестинському інформаційному агентстві WAFA.

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Вибори до законодавчого органу Палестини призначили на 22 травня, президентські – на 31 липня. Указ стосується Західного берегу ріки Йордан, Сектора Гази й Східного Єрусалиму.

Важливо, що таке рішення привітав і ХАМАС – палестинський ісламістський рух, який є суперником Аббаса. Там визнали, що вже кілька місяців працювали для "усунення перешкод, щоб досягти цього дня".

Як пише DW, опитування серед палестинців показало, що Аббас має підтримку приблизно 43% виборців, а лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія – 50%. Попередні президентські вибори 2005 року Аббас виграв з підтримкою у 62%.

Якщо влада у Палестині перейде від соціалістів із ФАТХ до ісламістів із ХАМАС, стосунки з Ізраїлем можуть загостритися.



Адже ізраїльтяни здавна виступають категорично проти участі ХАМАС в адміністрації Палестини, а ХАМАС роками закликав до знищення Ізраїлю.

Коли вибори на палестинських територіях відбулися востаннє

Вибори у Палестині перед цим проводили аж у 2006 році, і тоді переміг ХАМАС. Це призвело до конфлікту між ісламістами та партією ФАТХ Махмуда Аббаса.

Наразі ХАМАС фактично контролює Сектор Гази з 2007 року, інші палестинські території – під владою Аббаса. Відтоді суперники в один голос закликали до нових виборів, але досі не могли домовитися про їхнє проведення.

Досягнення домовленості саме зараз, найімовірніше, пов'язане з наміром Палестини перезавантажити відносини зі США за нового президента – Джо Байдена, чия інавгурація відбудеться 20 січня.

Що слід знати про Палестину

Палестина – частково визнана держава на Близькому Сході. З 1948 року палестинці хочуть створити повноцінну державу на територіях Західного берега ріки Йордан та Сектора Гази зі столицею у Східному Єрусалимі.

Фактично ж ситуація така: Сектор Гази контролює рух ХАМАС, а значну частину Західного берегу річки Йордан – Ізраїль.

Зауважимо, Палестина має статус країни-спостерігача в ООН. У місцевих ЗМІ стверджують, що її незалежність визнають 138 держав світу, однак насправді ситуація складніша: ці держави здебільшого визнають тільки право Палестини на незалежність.

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В офіційних документах використовують термін "Палестинська національна адміністрація". На території Палестини є й представництво України – як відділення посольства України в Ізраїлі.