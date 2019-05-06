Палестинские боевики и армия Израиля договорились о прекращении огня

В Израиле двое суток продолжались ракетные обстрелы. Из сектора Газа боевики выпустили 600 ракет по югу Израиля. А тот в ответ еще около четырех сотен по объектам ХАМАС.

Палестинские боевики и армия Израиля 6 мая смогли договориться о прекращении огня. Поэтому сейчас на улицах спокойно, утверждает корреспондент 24 канала Ольга Армянишина, которая находится в Израиле.

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"Уже с ночи не было слышно ни одной сирены. То есть все же о каком-то перемирии речь идет. Соблюдают ли они – пока да. Будут ли придерживаться потом, об этом можно будет сказать позже", – сообщила корреспондентка 24 канала Ольга Армянишина.

Между тем, Соединенные Штаты Америки направили на Ближний Восток авиационную группу. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.



Джон Болтон

США разворачивают команду "Авраам Линкольна" и группу бомбардировщиков в регионе. Мы предостерегаем иранский режим, любая атака в сторону США или союзников, в последствии получит безжалостный ответ. США не ищут войны с иранским режимом, но будут реагировать на любые нападения,

– сообщил Джон Болтон.

Боевики ХАМАСа обвиняют Израиль в агрессии против мирного населения.

"Мы осуждаем агрессию Израиля. Два десятка жизней, в том числе дети и беременные женщины. Это жертвы израильской эскалации. А в дополнение еще и разрушена инфраструктура в секторе Газа", – заявил палестинский премьер-министр Мохамед Штайех.

Хотя первыми нанесли удар именно с стороны сектора Газа. Террористы исламского джихада выпустили более 600 ракет по югу Израиля. Их противоракетная система "Железный купол" сбила большинство ракет.



Ракетные атаки

В ответ израильская армия нанесла 350 ракетных ударов по объектам ХАМАС. Погибли по меньшей мере четыре израильтянина в городах Ашдод и Ашкелон. На палестинской территории не менее 23 погибших, семеро из которых – боевики.

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Уже на следующей неделе в Израиле должно состояться международный песенный конкурс Евровидение-2019. Несмотря на договоренности о перемирии, боевики угрожают сорвать проведение конкурса.

Что такое ХАМАС?

Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.