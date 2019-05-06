Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?

4 и 5 мая террористы из палестинского "Хамаса" и "Исламского джихада" выпустили по Израилю более 600 ракет. В результате этого обстрела, наиболее массированного с 2014 года, погибли как минимум 4 человека, больше ста получили ранения.

Несмотря на свою массированность, обстрел оказался малоэффективным: по данным Армии Обороны Израиля, около 400 ракет (две трети от общего числа выпущенных) разорвались на открытых площадках, не причинив особого вреда, а из остальных двухсот 86% были сбиты израильской противоракетной системой "Железный купол". Также стало известно, что террористы пытались атаковать израильский боевой самолет, но потерпели неудачу.

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Однако, сам факт этого обстрела в очередной раз повысил напряженность в Израиле и заставил гадать: почему же террористы настолько обнаглели? Как получилось, что они вдруг почувствовали полную и абсолютную безнаказанность? Ведь в очередной раз они не получили, по сути, никакого ответа на свое нападение. Армейские представители заявляют, правда, что готовы к сокрушительному "ответу", танки и самолеты выдвинулись на позиции и стоят наготове, поэтому, если будет приказ... Но суть в том, что приказа нет. И вряд ли будет.

"Грады" вместо дождя



Обстрел был малоэффективным, но без жертв не обошлось / Фото AFP

Почему? "Хамас" действительно в течение последних месяцев проводит атаку за атакой, ракеты достигают уже центра страны, а главари террористов хвалятся, что могут, если захотят, накрыть огнем израильские аэропорты, но при этом никто из экспертов и комментаторов не рассчитывает, что Израиль в ближайшее время ответит на это все достойно, как в былые времена. Иерусалим, похоже, готов платить за призрачный покой любую или почти любую цену. И все это-из-за события, которое ожидалось в Израиле десятилетиями – фестиваля Евровидение (European Song Contest). Это, конечно, не приход Машиаха, но все же весьма реальный шанс для пиара. Только – сколько же он "будеть весить", этот шанс?

...Израильтянин Моше Агади, похоже, просто хотел пожечь сигарету. На юге Израиля в течение всей субботы завывали сирены противовоздушной обороны, слышались глухие разрывы палестинских ракет и далекая канонада израильского "ответа" в секторе Газа – так что в мирном портовом Ашдоде в домах дрожали стекла в окнах. Моше так же, как и сотни тысяч израильтян, был вынужден из-за этого всего торчать в этот весенний день в своей небольшой квартирке. Полтретьего ночи, после очередной тревоги, он не выдержал и ненадолго вышел за дверь – видимо, был уверен, что опасности нет: последняя ракета только что разорвалась.

К сожалению, у "Хамаса" эта ракета оказалась не последней. Еще одна упала прямо рядом с домом Агади и отец четверых детей был убит осколком, попавшим ему в грудь. Моше Агади умер по дороге в госпиталь и стал первым израильским гражданским с 2014 года, погибшим от ракетного обстрела. Вместо весеннего дождя, в субботу и воскресенье Израиль пережил ракетный град. Вместо каникул дети получили "ракетное" освобождение от школьных занятий.

Война – войной, а пиар – пиаром?



Израильская армия может, но власть пока не хочет / Фото Baltnews

Израиль отреагировал на нападение авианалетами, уничтожил, по данным армейского радио, более 220 военных целей в Газе, среди них – несколько многоэтажных домов, которые использовались в качестве командных центров, оружейни, секретные тоннели террористов. Восемь боевиков были уничтожены, десятки получили ранения. В южном направлении была выдвинута целая танковая дивизия, как подчеркнули военные: "Не для обороны, а для того, чтобы дать правительству возможность отдать приказ об атаке". В свою очередь, главари "Хамаса" заявляют, что это, мол, только начало. У них, мол, есть теперь намного более точные и смертельные ракеты, чем пресловутые палестинские "Кассамы", поэтому теперь они, если захотят, могут накрыть обстрелом даже аэропорт Бен-Гуриона.

Подонкам в этот раз можно верить: российский "военторг", по данным разведки, действительно обеспечил террористов "Градами" и "Корнетами" (прямым попаданием одного из них в воскресенье был взорван автомобиль с израильтянином). Как всегда, Кремль "открещивается": мы, мол, продаем ракеты Ирану, а уж куда они попадают потом – знать не знаем и ведать не ведаем. Но факт остается фактом: главари террористов не врут, у них действительно в руках оказались смертельные "игрушки", более качественные, чем самодельные "Кассамы". "Игрушки" из России, куда израильский премьер Биньямин Нетаньяху раз за разом ездит на переговоры и где он под камеры жмет руки убийцам своих сограждан. Такая вот "большая политика".

Лидерам "Хамаса" израильские политики руки не пожимают, однако – на серьезное военное столкновение между Израилем и террористическими формированиями никто не рассчитывает – ни в Газе, ни в Израиле. Большинство комментаторов расценивают нынешние атаки террористов, скорее, как продолжение непрямых переговоров обеих сторон "другими средствами". И победителями этих переговоров считают именно террористов, а не израильтян. Причина – назначенный на середину мая, финал конкурса Евровидение.

Может, нынешний налет и стал самым тяжелым за долгие годы, но, по большому счету, качественно он не отличается от других налетов и перестрелок, которые имели место в течение прошлых месяцев. В ноябре-2018 "Хамас" обрушил сотни ракет на Израиль, в марте-2019 – опять, причем обстрелу был подвергнут уже и Тель-Авив, и даже его северные пригороды. Эти атаки подтолкнули премьер-министра Нетаньяху... не к ответному удару, а к уступкам. К компромиссам, с помощью которых он раз за разом буквально покупал "прекращение огня". Он позволил Катару ежемесячно привозить в Газу десятки миллионов долларов наличными, чтобы спасти "Хамас" от банкротства. Он расширил рыболовную зону для рыбаков из Газы. Он позволил доставить в сектор Газа стройматериалы, которые не доставлялись туда с 2007 года, с момента установления израильской и египетской блокады этого региона.

Для всех этих уступок у Нетаньяху были две причины. Во-первых – стратегическая: он убежден в том, что от войны Израиль просто ничего не выиграет. "Хамас" ответит на сухопутную атаку тысячами ракет – уж этого добра у него теперь, как мусора. Победа же в сухопутной войне (а в победе сомневаться не приходится: израильская армия – сильнейшая в регионе) принесет лично Бибе поражение: если он завоюет Газу и выгонит оттуда "Хамас", то на плечи израильтян ляжет ответственность за два миллиона бедных, обнищавших, враждебно настроенных палестинцев – стратегический, экономический и дипломатический кошмар.

Вторая причина – тактическая. Зимой Нетаньяху объяснял, что уступки "Хамасу" необходимы, так как на севере страны усилилась угроза со стороны Ирана и ливанской "Хезболлы". В марте Нетаньяху призвал к сдержанности, поскольку ему был нужен покой перед парламентскими выборами. И теперь израильский премьер-министр готов платить высокую цену за новую кратковременную паузу. Стратегическая ситуация не изменилась, но есть новая тактическая причина – фестиваль Евровидение. Крупнейший на планете международный песенный фестиваль должен состояться в Тель-Авиве с 14 по 18 мая – уникальная возможность презентовать Израиль, как прекрасное место для сотен миллионов потенциальных посетителей со всего мира.

"Я весело пою"?



Израиль готовится к Евровидению / Фото Baltnews

Десятки журналистов из десятков стран уже сейчас "осваивают" конгресс-холл на севере израильской метрополии, где должен состояться этот фестиваль. Десятки тысяч туристов оккупируют прекрасные песчаные пляжи Тель-Авива и прибрежные бары от сияющей огнями улицы Алленби и на километры влево и вправо по берегу – аж до самого Яффо. Никому не хочется давать исламистам повод уничтожить этот блестящий, ожидаемый десятки лет пиар-шанс.

Но и "Хамас" это прекрасно понимает, и с удовольствием пользуется моментом. В секторе Газа большинство населения живет за чертой бедности, уровень безработицы там один из самых высоких в мире, если не просто самый высокий. На этой неделе начинается месяц мусульманского поста рамадан – вообще-то, это праздник, но не для жителей Газы. Они слишком бедны, чтобы праздновать хоть что-то.

Виновен в создании этих гнусных условий жизни "Хамас", виновен "Исламский джихад", виновны все те террористические группировки, которые правят бал в этом, окруженном блокадой, забытом Аллахом месте. Но террористы, естественно, вину за собой не признают, а сделать что-нибудь для улучшения ситуации просто не умеют. Поэтому они объявляют виновными "проклятых сионистов" и выжимают из Иерусалима уступки за уступками. В ноябре, после ракетных обстрелов Израиля, правительство Нетаньяху расширило зону ловли для рыбаков из Газы. В марте, "в качестве благодарности", "Хамас" снова обстрелял Израиль, и разрешение на рыбалку было отменено. В мае – новые обстрелы с предыдущими апрельскими беспорядками и перестрелками на границе, которые записал на свой счет уже не "Хамас", а "Исламский джихад"...

Понятно, что эти группировки тоже испытывают на себе давление и вынуждены демонстрировать своему обедневшему и изголодавшемуся населению хоть какие-то успехи. Но их успехи почему-то всегда оказываются смертельного характера: не умея построить дом, они разрушают израильские дома, не имея ноу-хау, скажем, в аграрной промышленности, они изобретают ноу-хау в терроризме: запускают в сторону Израиля воздушные шары с подвешенными к ним бутылками с зажигательной смесью... И требуют, требуют все новых уступок от "проклятых евреев"...

При этом они, действительно, идут на серьезный риск, полагаясь на то, что Израиль в данный момент никак не заинтересован в военной эскалации. Терпение израильтян, в конце концов, может лопнуть и соображения экономической выгоды или пиар-успеха перестанут заслонять соображения безопасности жителей Израиля. Но пока что все выглядит так, что террористы не ошиблись. Выборы и фестивали приносят им пусть призрачную, но победу.

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