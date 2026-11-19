Инициатива "Всетурбота" запустила сайт, о паллиативной помощи, на котором собрана проверенная информация и практические советы экспертов. Ресурс предназначен для людей с тяжелыми заболеваниями, их близких, медицинских работников и других специалистов, работающих с такими пациентами.

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Что нужно знать о паллиативной помощи?

Паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни людей с тяжелыми заболеваниями. Она предусматривает облегчение боли и других симптомов, профессиональный уход, психологическую поддержку пациентов и их семей.

Важно, что такая помощь может понадобиться не только в конце жизни, но и на ранних этапах тяжелой болезни и продолжаться годами.

За годы работы в сфере паллиативной помощи я убедилась: очень часто семьям не хватает не только медицинской поддержки, но и понятной информации о том, на какую помощь они имеют право и как ее получить. Из-за этого люди нередко обращаются в паллиативные службы значительно позже, чем могли бы– рассказала врач паллиативной помощи, медицинский директор БФ "СВОИ" Зоя Максимова.

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По ее словам, паллиативная помощь – это прежде всего возможность жить без невыносимой боли, получать надлежащий уход, сохранять достоинство и чувствовать поддержку на каждом этапе болезни.

Какую информацию можно найти на сайте?

Новый ресурс помогает разобраться с наиболее распространенными вопросами, которые возникают у людей с тяжелыми заболеваниями и их семей.

В частности, на сайте объясняется:

что такое паллиативная помощь и на каких принципах она основана;

когда стоит обращаться к специалистам и при каких симптомах может понадобиться поддержка;

как паллиативная команда помогает пациентам и их близким;

где можно получить помощь на дому или в стационаре;

как организовать ежедневный уход за человеком с тяжелым заболеванием.

Особое внимание уделено особенностям паллиативной помощи детям и взрослым, ведь потребности пациентов могут существенно различаться в зависимости от возраста и течения заболевания.

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Кроме того, материалы помогут близким понять, какие задачи можно доверить специалистам и почему психологическая поддержка важна не только для пациентов, но и для тех, кто ежедневно ухаживает за ними.

Как получить паллиативную помощь в Украине?

Первым шагом должно стать обращение к семейному или лечащему врачу. Он оценит состояние пациента и, при необходимости, оформит электронное направление на получение паллиативной помощи.

После этого необходимо выбрать медицинское учреждение, имеющее договор с Национальной службой здравоохранения Украины на оказание соответствующей услуги.

Помощь можно получать как на дому, так и в стационаре – в зависимости от состояния человека и его потребностей.

Узнать, какие медицинские учреждения предоставляют такие услуги, можно на сайте НСЗУ или по номеру контакт-центра 16-77.

Чем этот ресурс будет полезен медицинским работникам?

Сайт также создан для семейных и профильных врачей, медицинского персонала и других специалистов, работающих с людьми с тяжелыми заболеваниями.

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Они могут использовать его в качестве дополнительного источника проверенной информации, а также рекомендовать пациентам и их семьям.

Материалы объясняют простым языком, как работает паллиативная команда, какую поддержку она оказывает и что ожидать от обращения к специалистам.

Информация на сайте основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, нормативных документах Министерства здравоохранения Украины и специализированных медицинских изданиях. В то же время материалы носят информационный характер и не заменяют консультации врача.

Ресурс разработан в рамках инициативы "Всетурбота", которую реализует агентство One Health в рамках украинско-швейцарского проекта "Действуем ради здоровья" при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.