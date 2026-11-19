Ініціатива "Всетурбота" запустила сайт про паліативну допомогу, де зібрано перевірену інформацію та практичні поради експертів. Ресурс призначений для людей із тяжкими захворюваннями, їхніх близьких, медичних працівників та інших фахівців, які працюють із такими пацієнтами.

Adv

популярні відео

Що потрібно знати про паліативну допомогу?

Паліативна допомога спрямована на покращення якості життя людей із тяжкими захворюваннями. Вона передбачає полегшення болю та інших симптомів, професійний догляд, психологічну підтримку пацієнтів та їхніх родин.

Важливо, що така допомога може знадобитися не лише наприкінці життя, а й на ранніх етапах тяжкої хвороби та тривати роками.

За роки роботи в паліативній допомозі я переконалася: дуже часто родинам бракує не лише медичної підтримки, а й зрозумілої інформації про те, на яку допомогу вони мають право і як її отримати. Через це люди нерідко звертаються до паліативних служб значно пізніше, ніж могли б– розповіла лікарка паліативної допомоги, медична директорка БФ "СВОЇ" Зоя Максимова.

Реклама

За її словами, паліативна допомога – це насамперед можливість жити без нестерпного болю, отримувати належний догляд, зберігати гідність та відчувати підтримку на кожному етапі хвороби.

Яку інформацію можна знайти на сайті?

Новий ресурс допомагає розібратися з найпоширенішими запитаннями, які виникають у людей із тяжкими захворюваннями та їхніх родин.

Зокрема, на сайті пояснюють:

що таке паліативна допомога та на яких принципах вона ґрунтується;

коли варто звертатися до фахівців і за яких симптомів може знадобитися підтримка;

як паліативна команда допомагає пацієнтам та їхнім близьким;

де можна отримати допомогу вдома або в стаціонарі;

як організувати щоденний догляд за людиною з тяжкою хворобою.

Окрему увагу приділено особливостям паліативної допомоги дітям і дорослим, адже потреби пацієнтів можуть суттєво відрізнятися залежно від віку та перебігу захворювання.

Реклама

Крім того, матеріали допоможуть близьким зрозуміти, які завдання можна довірити фахівцям та чому психологічна підтримка важлива не лише для пацієнтів, а й для тих, хто щодня за ними доглядає.

Як отримати паліативну допомогу в Україні?

Першим кроком має стати звернення до сімейного або лікуючого лікаря. Він оцінить стан пацієнта та за потреби оформить електронне направлення на отримання паліативної допомоги.

Після цього необхідно обрати медичний заклад, який має договір із Національною службою здоров'я України на відповідну послугу.

Допомогу можна отримувати як удома, так і в стаціонарі – залежно від стану людини та її потреб.

Дізнатися, які медичні заклади надають такі послуги, можна на сайті НСЗУ або за номером контакт-центру 16-77.

Чим ресурс буде корисний медичним працівникам?

Сайт також створений для сімейних і профільних лікарів, медичного персоналу та інших фахівців, які працюють із людьми з тяжкими захворюваннями.

Реклама

Вони можуть використовувати його як додаткове джерело перевіреної інформації, а також рекомендувати пацієнтам та їхнім родинам.

Матеріали пояснюють простою мовою, як працює паліативна команда, яку підтримку вона надає та чого очікувати від звернення до фахівців.

Інформація на сайті ґрунтується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, нормативних документах МОЗ України та спеціалізованих медичних виданнях. Водночас матеріали мають інформаційний характер і не замінюють консультації лікаря.

Ресурс розроблено в межах ініціативи "Всетурбота", яку реалізує агенція One Health у межах Українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров'я" за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.