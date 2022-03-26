Правительство приняло решение предоставить агропредприятиям доступ к беспроцентным финансам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В 11 регионах Украины стартовала посевная

По его словам, уже в 11 регионах Украины стартовала посевная. При этом в прошлом году в этот же период она еще не начиналась.

Мы безгранично благодарны нашим аграриям и всем, кто сегодня работает в поле, чтобы обеспечить страну продовольствием,

– заметил Шмыгаль.

Он также добавил, что со своей стороны правительство решило предоставить доступ аграриям к беспроцентным финансам. Еще принимают меры по снижению цен на топливо.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что начала действовать программа по бесплатному обеспечению пищевыми продуктами прифронтовых городов.

Заметьте – обращение Шмыгаля за 25 марта: смотрите видео