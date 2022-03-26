Уряд прийняв рішення надати агропідприємствам доступ до безвідсоткових фінансів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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В 11 регіонах України стартувала посівна

За його словами, вже в 11 регіонах України стартувала посівна. При цьому торік в цей самий період вона ще не починалась.

Ми безмежно вдячні нашим аграріям і всім, хто сьогодні працює в полі, аби забезпечити країну продовольством,

– зауважив Шмигаль.

Він також додав, що зі свого боку уряд вирішив надати доступ аграріям до безвідсоткових фінансів. Ще вживають заходів для зниження цін на паливо.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що почала діяти програма з безплатного забезпечення харчовими продуктами прифронтових міст.

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