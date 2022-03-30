Ровенская ОВА отрабатывает альтернативные пути подачи топлива и логистики для проведения посевной кампании. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

“Посевная – идет! Паляница – будет!” – написал он в Telegram.

Глава области сообщил, что, несмотря на ракетные удары по нефтебазам области, посевной кампании в области ничего не угрожает. "Мы уже отрабатываем альтернативные пути подачи топлива в регион", – сказал он.

Виталий Коваль сообщил, что с руководителями АЗС Ровенщины обсудили обеспечение аграриев и бизнеса горючим, отработали механизм логистики и хранения топлива.

“У Ровенщины амбициозный план – посеять 420 тысяч гектаров под яровые культуры. И мы не подведем”, – подчеркнул Коваль.