Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Віталій Коваль, голова Рівненської ОВА. "Посівна – йде! Паляниця буде!", – написав чиновник.

Як розповів очільник області, попри ракетні удари по нафтобазах області, посівній кампанії в області нічого не загрожує. "Ми уже відпрацьовуємо альтернативні шляхи подачі палива в регіон", – зазначив він.

Віталій Коваль пояснив, що з керівниками АЗС Рівненщини обговорили забезпечення аграріїв й бізнесу пальним, відпрацювали механізм логістики та зберігання палива.

"У Рівненщини амбітний план – посіяти 420 тисяч гектарів під ярі культури. І ми не підведемо", – поділився намірами Коваль.