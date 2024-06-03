Перед этим первая пальмовая аллея появилась в областном центре Закарпатья в начале апреля 2024 года. Тогда пальмы высадили на улице Николая Бабьяка.

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Что известно о второй пальмовой аллее на Закарпатье

В Ужгороде появилась еще одна пальмовая аллея. Размещена за рынком "Краснодонцев" напротив въезда в таможенный терминал,

– рассказал пользователь.

По его словам, в Ужгороде высадили еще 8 пальм.

Пальмовая аллея в Ужгороде возле рынка "Краснодонцев"

Уже известна даже локация новой пальмовой аллеи на карте https://maps.app.goo.gl/qxRofMRmZqV9ukddAю. Ее высадили на улице Объездной. Полюбоваться пальмами могут все желающие.

Однако не всех порадовала новость, ведь одна из пользовательниц написала, что не понятно, зачем там пальмы, ведь рынок почти не работает. В то же время другие пользователи радуются новым деревьям и шутят, что не хватает только моря.

Что известно о первой пальмовой аллее

Первые пальмы возле сакуровой аллеи высадили в начале апреля. Экзотические деревья посадила строительная компания неподалеку от жилого комплекса, заверив, что они выдержат морозы.

Так, с апреля на улице Николая Бабьяка растет шесть пальм. Они будут расти параллельно сакурам, образуя аллею.

Кстати, неподалеку расположен большой Боздошский парк и Славянская набережная, где всегда много сакур.

В Ужгороде в начале апреля высадили пальмы / Фото Виталий Глагола