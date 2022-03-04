Возможно, через несколько дней будет информация о боях на окраинах Кривого Рога и Николаева. Однако пугаться не нужно. Об этом сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович.

Обратите внимание Опасности в Одессе нет, украинское войско удерживает город и область, – Арестович

По его словам, то, что россияне зайдут, было неотвратимым. Однако куда именно они зайдут и удержатся ли – другой вопрос.

Если города деоккупированы, это означает, что они деоккупированы. Надо помнить, что мы их лупим, а не они нас,

– подчеркнул Арестович.

Передвижение пророссийских боевиков, как объяснил советник ОП, происходит по инерции. Однако это недолго.

Мы их похороним, – Арестович

Все без исключения бои в окрестностях городов за 9 дней войны закончились разгромным поражением русских войск. "На этом они сдохнут. На дальнейшее передвижение у них не будет сил", – сказал Арестович.

Это последний их рывок, если не предпоследний. 90% войск, которые они накапливали против Украины, уже привлекли.

"Мы их похороним. На огромных просторах Юга Украины когда их поймали, то им некуда деваться и откуда брать подкрепление. Спокойствие и только спокойствие. Мы знаем, что делаем", – заметил Арестович.

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