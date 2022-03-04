Можливо, за кілька днів буде інформація про бої на околиця Кривого Рогу та Миколаєва. Однак лякатися не треба. Про це сказав радник Офісу Президента Олексій Арестович.

Зверніть увагу Небезпеки в Одесі немає, українське військо втримує місто та область, – Арестович

За його словами, те, що росіяни зайдуть, було невідворотним. Однак куди саме вони зайдуть та чи втримуються – інше питання.

Якщо міста окуповані, це означає, що їх деокупують. Треба пам'ятати, що ми їх лупимо, а не вони нас,

– наголосив Арестович.

Пересування проросійських бойовиків, як пояснив радник ОП, відбувається за інерцією. Однак це не надовго.

Ми їх поховаємо, – Арестович

Всі без винятку бої на околиця міст за 9 днів війни закінчилися розгромною поразкою російських військ. "На цьому вони здохнуть. На подальше пересування вони не матимуть сил", – сказав Арестович.

Це останній їхній ривок, як не передостанній. Адже 90% військ, які вони накопичували проти України, вже залучили.

"Ми їх поховаємо. На величезних просторах Півдня України коли їх спіймали, то їм немає куди діватися і звідки брати підкріплення. Спокій і тільки спокій. Ми знаємо, що робимо", – зауважив Арестович.

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