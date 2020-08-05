На создание памятника первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку Владимир Зеленский выделит личные средства. Также деньги пожертвуют и другие чиновники.

Об этом сообщили в Офисе Президента и добавили, что президент считает недопустимым тот факт, что чпрошло года после смерти астронавта, а на его могиле до сих пор нет обустроенного памятника.

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В Офисе Президента объяснили, что за государственный счет памятник могут ставить несколько лет. Таков механизм, предусмотренный законодательством. Зеленский заявил, что украинцы "не могут и не будут ждать еще 2, 3 или 4 года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник".

Мы сделаем это за личные средства,

– сказал Зеленский.

Проект памятника уже готов давно

Семья Каденюка самостоятельно разработала архитектурный проект памятника. Также родственники создали благотворительный фонд и общественную организацию. С их помощью они собирают средства на установку памятника.

Глава государства и сотрудники Офиса Президента и правительства также сделают пожертвования в благотворительный фонд.

Открытие памятника

Монумент планируют открыть символически 19 ноября. В этот день Каденюк совершил полет на шаттле Columbia. Над концепцией проекта сейчас тщательно работает Офис Президента совместно с Министерством культуры и информполитики. Программу планируют воплотить в жизнь к его 70-летию.