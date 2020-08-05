На створення пам’ятника першому космонавтові незалежної України Леоніду Каденюку Володимир Зеленський виділить особисті кошти. Також гроші пожертвують й інші чиновники.

Про це повідомили в Офісі Президента та додали, що президент вважає неприпустимим той факт, що за два роки після смерті астронавта на його могилі досі немає облаштованого пам’ятника.

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В Офісі Президента пояснили, що за державний кошт пам'ятник можуть ставити кілька років. Таким є механізм, передбачений законодавством. Зеленський заявив, що українці "не можуть і не будуть чекати ще 2, 3 або 4 роки, щоб на могилі Героя України нарешті з'явився пам'ятник".

Ми зробимо це за особисті кошти,

– сказав Зеленський.

Проєкт пам'ятника вже готовий давно

Сім'я Каденюка самостійно розробила архітектурний проєкт пам'ятника. Також родичі створили благодійний фонд і громадську організацію. За їх допомоги вони збирають кошти на встановлення пам'ятника.

Глава держави і співробітники Офісу Президента й уряду також зроблять пожертвування в благодійний фонд.

Відкриття пам'ятника

Монумент планують відкрити символічно 19 листопада. В цей день Каденюк здійснив політ на шатлі Columbia. На концепцією проєкту зараз ретельно працює Офіс Президента спільно з Міністерством культури і інформполітики. Програму планують втілити в життя до його 70-річчя.