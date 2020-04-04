Пандемия COVID-19: половина человечества – на карантине или в самоизоляции

Почти 4 миллиарда людей, а это примерно половина населения мира, находится на карантине или в самоизоляции. Все из-за распространения коронавируса и провозглашенных во многих странах ограничительных мер. В каких странах болеют больше всего, а в каких коронавируса пока что нет – читайте в статье.

Все больше стран вводят карантинные мероприятия или другие ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом написали в The New York Times .

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Где на COVID-19 болеют больше всего

Из-за закрытых границ, запретов выходить из дома без необходимости и так далее, как подсчитали в издании, примерно 4 миллиарда людей во всем мире должны оставаться дома. Напомним:

Первым эпицентром коронавируса был Китай – сейчас там более 80 тысяч больных.

После него мощная вспышка зафиксировали в Италии – почти 120 тысяч инфицированных, как и в Испании.

Сейчас "лидируют" Соединенные Штаты Америки – там уже больше, чем четверть миллиона больных.

До ста тысяч заболевших приближается Германия. В общем в мире по состоянию на 4 апреля количество инфицированных коронавируса превысила миллион случаев, умерли более 50 тысяч человек.

Причем, как говорят в ВОЗ, реальное количество больных намного большее – ведь многие переносят вирус бессимптомно, а в немалом количестве стран нет программы масштабного тестирования.

Есть ли страны, в которых коронавируса нет

Что интересно, пока (по состоянию на 4 апреля) сообщения об инфицировании коронавирусом в ВОЗ не поступали из 18 стран. Эксперты считают, что часть стран просто не тестируют своих граждан, из других трудно получить какие-то данные из-за военных конфликтов, а еще некоторые – это островные страны, в которые редко наведываются гости.

В каких странах нет или вроде нет коронавируса:

Островные страны – Вануату, Кирибати, Коморские острова, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу.

КНДР, Йемен, Южный Судан – страны, в которых идет война или страны с полностью закрытыми режимами.

Лесото, Таджикистан, Туркменистан – страны, в которых, вероятно, людей просто не тестируют.

Все, что нужно знать о COVID-19, последние новости и точные цифры – читайте по этой ссылке.

Напомните себе, почему стоит оставаться дома и чем отличается карантин от самоизоляции (смотрите инфографики ниже).



Оставайтесь дома (на это есть веские причины) / Инфографика 24 канала