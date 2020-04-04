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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пандемия COVID-19: половина человечества – на карантине или в самоизоляции

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      Коронавирус в мире: в изоляции половина человечества / Университет Хопкинса

      Почти 4 миллиарда людей, а это примерно половина населения мира, находится на карантине или в самоизоляции. Все из-за распространения коронавируса и провозглашенных во многих странах ограничительных мер. В каких странах болеют больше всего, а в каких коронавируса пока что нет – читайте в статье.

      Все больше стран вводят карантинные мероприятия или другие ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом написали в The New York Times.

      К теме Эрдоган закрыл десятки городов и запретил туркам моложе 20 лет выходить из дома

      Где на COVID-19 болеют больше всего

      Из-за закрытых границ, запретов выходить из дома без необходимости и так далее, как подсчитали в издании, примерно 4 миллиарда людей во всем мире должны оставаться дома. Напомним:

      • Первым эпицентром коронавируса был Китай – сейчас там более 80 тысяч больных.
      • После него мощная вспышка зафиксировали в Италии – почти 120 тысяч инфицированных, как и в Испании.
      • Сейчас "лидируют" Соединенные Штаты Америки – там уже больше, чем четверть миллиона больных. 

      До ста тысяч заболевших приближается Германия. В общем в мире по состоянию на 4 апреля количество инфицированных коронавируса превысила миллион случаев, умерли более 50 тысяч человек.

      Причем, как говорят в ВОЗ, реальное количество больных намного большее – ведь многие переносят вирус бессимптомно, а в немалом количестве стран нет программы масштабного тестирования.

      Есть ли страны, в которых коронавируса нет

      Что интересно, пока (по состоянию на 4 апреля) сообщения об инфицировании коронавирусом в ВОЗ не поступали из 18 стран. Эксперты считают, что часть стран просто не тестируют своих граждан, из других трудно получить какие-то данные из-за военных конфликтов, а еще некоторые – это островные страны, в которые редко наведываются гости.

      В каких странах нет или вроде нет коронавируса:

      • Островные страны – Вануату, Кирибати, Коморские острова, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу.
      • КНДР, Йемен, Южный Судан – страны, в которых идет война или страны с полностью закрытыми режимами.
      • Лесото, Таджикистан, Туркменистан – страны, в которых, вероятно, людей просто не тестируют.

      Все, что нужно знать о COVID-19, последние новости и точные цифры – читайте по этой ссылке.

      Напомните себе, почему стоит оставаться дома и чем отличается карантин от самоизоляции (смотрите инфографики ниже).

      коронавирус
      Оставайтесь дома (на это есть веские причины) / Инфографика 24 канала

      коронавирус
      Карантин и самоизоляция: в чем разница / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: ВОЗ Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Украины
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