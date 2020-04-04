Пандемія COVID-19: половина людства – на карантині або у самоізоляції

Майже 4 мільярди людей, а це приблизно половина населення світу, перебувають на карантині або в самоізоляції. Усе через поширення коронавірусу та проголошені у багатьох країнах обмежувальні заходи.

Все більше країн вводять карантинні заходи або інші обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це написали у The New York Times.

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Через закриті кордони, заборони виходити з дому без нагальної потреби тощо, як підрахували у виданні, приблизно 4 мільярди людей у всьому світі повинні залишатися вдома.

Першим епіцентром коронавірусу був Китай.

Після нього потужний спалах зафіксували в Італії.

Зараз "лідирують" Сполучені Штати Америки – там уже більша, ніж чверть мільйона хворих.

У світі станом на 4 квітня кількість інфікованих коронавірусом перевищила мільйон випадків, померли понад 50 тисяч людей.

Причому, як кажуть у ВООЗ, реальна кількість хворих набагато більша – адже багато людей переносять вірус безсимптомно, а у чималій кількості країн немає програми масштабного тестування.

Усе, що потрібно знати про COVID-19, останні новини та точні цифри – читайте за цим посиланням.

Нагадайте собі, чому варто залишатися вдома та чим відрізняється карантин від самоізоляції (дивіться інфографіки нижче).



Залишайтеся вдома (на це є вагомі причини) / Інфографіка 24 каналу



Карантин та самоізоляція: у чому різниця / Інфографіка 24 каналу