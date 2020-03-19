Пандемия коронавирус – вызов для нас всех, – Столтенберг

Глобальная пандемия – это вызов, который затрагивает всех. По этому поводу НАТО принимает усиленные меры, чтобы ограничить распространение вируса, а также – снизить риски для военнослужащих и гражданских.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина. Он, в то же время, подчеркнул, что несмотря на эту кризисную ситуацию НАТО продолжает работу.

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Это – время испытаний для всех нас. На личном уровне, на уровне общества и государства. Время, когда до предела испытывается наша устойчивость, и когда многим членам НАТО приходится принимать беспрецедентные решения, имеющие тяжелые социальные и экономические последствия,

– отметил Столтенберг.

Генсек констатировал также, что глобальная пандемия затрагивает всех.

"Я выражаю свои соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких. Я выражаю солидарность с теми, кто пострадал от этого вируса. Я выражаю благодарность медицинским работникам и всем тем, кто находится на передовой, выполняя героическую работу, ведя борьбу с этим кризисом. Я также хочу отдать дань уважения военным стран НАТО, которые поддерживают усилия, направленные на борьбу с вирусом", – добавил глава Альянса.

Он добавил, что у некоторых сотрудников организации был обнаружен коронавирус, некоторые – оказались в карантине.

"Некоторые из наших учений были модифицированы или отменены. Но это не сказывается на возможности НАТО проводить операции. Наши силы сохраняют готовность и наша работа продолжается", – заверил Столтенберг.

Что известно о пандемии коронавируса в мире?Коронавирус Covid-19 впервые обнаружили в Китае, в городе-миллионнике Ухань. Опасная инфекция начала резко распространяться в стране от января 2020 года и достигла своего пика в феврале. Так, в Китае зафиксировали 81 154 случая заболевания, там умерли от Covid-19 3 249 человек.

Далее инфекция быстро распространилась по миру. Наиболее крупные вспышки заболевания на коронавирус сейчас фиксируют в Италии, Иране и Испании.



ВОЗ уже объявил о пандемии Covid-19 в мире.



В Украине официально подтвержденных случаев заболевания уже 16, умерли 2 человека. В государстве объявлен строгий карантин, границы закрыты для въезда иностранцев, а международное авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение отменено. Так же отменено междугороднее сообщение внутри страны.