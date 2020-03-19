Пандемія коронавірусу – виклик для нас усіх, – Столтенберг

Глобальна пандемія – це виклик, який зачіпає усіх. Через це НАТО приймає посилені заходи, щоб обмежити поширення вірусу, а також – знизити ризики для військовослужбовців та цивільних.

Із такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Інтерфакс-Україна. Він, водночас, наголосив, що попри цю кризову ситуацію НАТО продовжує роботу.

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Це – час випробувань для всіх нас. На особистому рівні, на рівні суспільства і держави. Час, коли до межі випробовується наша стійкість, і коли багатьом членам НАТО доводиться вживати безпрецедентні рішення, що мають важкі соціальні та економічні наслідки,

– зауважив Столтенберг.

Генсек констатував також, що глобальна пандемія зачіпає усіх.

"Я висловлюю свої співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких. Я висловлюю солідарність з тими, хто постраждав від цього вірусу. Я висловлюю мою подяку медичним працівникам і всім тим, хто перебуває на передовій, виконуючи героїчну роботу, ведучи боротьбу з цією кризою. Я також хочу віддати данину поваги військовим країн НАТО, які підтримують зусилля, спрямовані на боротьбу з вірусом", – додав очільник Альянсу.

Він додав, що у деяких співробітників організації був виявлений коронавірус, деякі – опинилися в карантині.

"Деякі з наших навчань були модифіковані або скасовані. Але це не позначається на можливості НАТО проводити операції. Наші сили зберігають готовність і наша робота триває", – запевнив Столтенберг.

Що відомо про пандемію коронавірусу у світі? Коронавірус Covid-19 вперше виявили у Китаї, у місті-мільйоннику Ухань. Небезпечна інфекція почала різко поширюватися у країні від січня 2020 року і досягла свого піку у лютому. Так, у Китаї зафіксували 81 154 випадки захворювання, там померли від Covid-19 3 249 людей.

Далі інфекція швидко поширилася світом. Найбільші спалахи захворювання на коронавірус зараз фіксують в Італії, Ірані та Іспанії.



ВООЗ вже оголосив про пандемію Covid-19 у світі.



В Україні офіційно підтверджених випадків захворювання вже 16, померли 2 людей. У державі оголошений суворий карантин, кордони закриті для в’їзду іноземців, а міжнародне авіа-, автобусне та залізничне сполучення скасоване. Так само скасоване міжміське сполучення всередині країни.