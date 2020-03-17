Пандемия коронавируса может длиться 2 года, – немецкие ученые

Ученые в Немецком институте Роберта Коха сделали прогноз относительно продолжительности пандемии коронавируса. Она может растянуться на два года, поскольку пандемия обычно протекает волнами.

В экстремальной ситуации некоторые ограничения, которые сейчас ввели многие страны могут действовать в течение всего времени пандемии. Об этом заявил глава Немецкого института Роберта Коха Лотар Вайлер, пишет DW.

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До сих пор институт определял риск заражения для населения в Германии как "умеренный", сейчас как "высокий",

– отметил Вайлер.

По словам Вайлера, продолжительность пандемии зависит от некоторых факторов, а именно:

скорости изобретение вакцины;

количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу.

Однако в институте прогнозируют, что пандемия будет продолжаться еще 2 года. Ведь такая масштабная эпидемия обычно протекает волнами.

Обратите внимание! Ранее британские СМИ опубликовали правительственный отчет. В нем говорится, что эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до весны 2021 года. Госпитализировать могут 7,9 миллиона человек.

Что известно о Немецкий институт Роберта Коха?

Правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.

Что известно о коронавирус в Германии

По состоянию на 17 марта в Германии зафиксировали 7 тысяч 610 случаев заражения, 17 человек умерли.

заражения, 17 человек умерли. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель объявила о радикальных мерах для борьбы с коронавирусом. В стране закрыли большинство магазинов, кроме продуктовых, а немцам запретили ездить в отпуск.

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