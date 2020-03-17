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      Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки, – німецькі науковці

      -
      Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки / dw.com

      Вчені у Німецькому інституті Роберта Коха зробили прогноз щодо тривалості пандемії коронавірусу. Вона може розтягнутися на два роки, оскільки пандемія зазвичай протікає хвилями.

      В екстремальній ситуації деякі обмеження, які зараз ввели багато країн можуть діяти протягом всього часу пандемії. Про це заявив голова Німецького інституту Роберта Коха Лотар Вайлер, пише DW.

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      Досі інститут визначав ризик зараження для населення у Німеччині як "помірний", зараз як "високий",
      – зазначив Вайлер.

      За словами Вайлера, тривалість пандемії залежить від деяких факторів, а саме:

      • швидкості винайдення вакцини;
      • кількості людей, які заражаються, одужують та виробляють імунітет до коронавірусу.

      Однак в інституті прогнозують, що пандемія триватиме ще 2 роки. Адже така масштабна епідемія зазвичай протікає хвилями.

      Зверніть увагу! Раніше британські ЗМІ опублікували урядовий звіт. У ньому йдеться, що епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до весни 2021 року. Госпіталізувати можуть 7,9 мільйона людей.

      Що відомо про Німецький інститут Роберта Коха? Урядова дослідницька організація, відповідальна за контроль та профілактику захворювань.

      Що відомо про коронавірус у Німеччині

      • Станом на 17 березня у Німеччині зафіксували 7 тисяч 610 випадків зараження, 17 людей померли.
      • Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про радикальні заходи для боротьби з коронавірусом. У країні зачинили більшість магазинів, крім продуктових, а німцям заборонили їздити у відпустки.

      коронавірус карантин
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Наука Коронавірус Covid-19
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