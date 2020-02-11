Пандусы будут обязательными: Зеленский подписал важный для людей с инвалидностью закон
Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон, призванный улучшить доступ людей с инвалидностью к домам. Теперь можно будет строить пандусы без специальных разрешений, нуждающихся в предоставлении документов о праве собственности на дом или о праве на пользование землей. Дома без пандусов не должны принимать в эксплуатацию.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 0863 "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности". Об этом сообщил официальный сайт главы государства.
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В документе предусмотрено, что обустраивать пандусы в домах можно будет без отдельных разрешений, которые требуют документы о праве собственности на соответствующие здания или пользования земельным участком, где здания расположены.
- Заметим, что теперь новые дома не должны принимать в эксплуатацию, если они не соответствуют строительным нормам и государственным стандартам, включая "беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения".
Документ также дает определению понятия "маломобильных групп населения":
Лица, которые испытывают трудности при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, в частности лица с инвалидностью, лица с временным нарушением здоровья, беременные женщины, граждане пожилого возраста, лица с колясками.
В общем закон призван "приспособить жилье и окружающую среду под потребности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности".
Напомним, законопроект 0863 Верховная Рада приняла 16 января, а в силу он вступит на следующий день после дня опубликования.
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