Пандусы будут обязательными: Зеленский подписал важный для людей с инвалидностью закон

Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон, призванный улучшить доступ людей с инвалидностью к домам. Теперь можно будет строить пандусы без специальных разрешений, нуждающихся в предоставлении документов о праве собственности на дом или о праве на пользование землей. Дома без пандусов не должны принимать в эксплуатацию.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 0863 "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности". Об этом сообщил официальный сайт главы государства.

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В документе предусмотрено, что обустраивать пандусы в домах можно будет без отдельных разрешений, которые требуют документы о праве собственности на соответствующие здания или пользования земельным участком, где здания расположены.

Заметим, что теперь новые дома не должны принимать в эксплуатацию , если они не соответствуют строительным нормам и государственным стандартам, включая "беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения".

Документ также дает определению понятия "маломобильных групп населения":

Лица, которые испытывают трудности при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, в частности лица с инвалидностью, лица с временным нарушением здоровья, беременные женщины, граждане пожилого возраста, лица с колясками.

В общем закон призван " приспособить жилье и окружающую среду под потребности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности".

Напомним, законопроект 0863 Верховная Рада приняла 16 января, а в силу он вступит на следующий день после дня опубликования.