Пандуси будуть обов'язковими: Зеленський підписав важливий для людей з інвалідністю закон

Володимир Зеленський 10 лютого підписав закон, покликаний покращити доступ людей з інвалідністю до будинків. Тепер можна буде будувати пандуси без спеціальних дозволів, які потребують надання документів про право власності на будинки чи про право на користування землею. Будинки без пандусів не повинні приймати в експлуатацію.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 0863 "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Про це повідомив офіційний сайт глави держави.

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У документі передбачено, що облаштовувати пандуси у будинках можна буде без окремих дозволів, які вимагають документи про право власності на відповідні будівлі чи на користування земельною ділянкою, де будівлі розташовані.

Зауважимо, що відтепер нові будинки не повинні приймати в експлуатацію, якщо вони не відповідатимуть будівельним нормам та державним стандартам, включаючи "безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення".

Документ також дає визначенню поняття "маломобільні групи населення":

Особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками.

Загалом закон покликаний "пристосувати житло та навколишнє середовище до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності".

Нагадаємо, законопроєкт 0863 Верховна Рада прийняла 16 січня, а чинності він набуде наступного дня після дня публікації.

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