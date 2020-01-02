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      Людям з інвалідністю буде легше шукати роботу: уряд створить сервіс

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      Уряд створить платформу для пошуку роботи людей з інвалідністю / work.ua

      Кабмін створить платформу, яка сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю. Завдяки сервісу роботодавцям буде легше контактувати з потенційними працівниками.

      Про плани запустити новий ресурс заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомили на Урядовому порталі.

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      Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників. Фокус полягає у доступності людини до робочих місць та соціально-культурних об’єктів,
      – зазначив Гончарук.

      В уряді переконані, що людина з інвалідністю має отримати якісну і професійну підготовку для підвищення її конкурентоспроможності. Для цього запроваджуватимуть ваучери на освіту, спільні програми підготовки із Службою зайнятості та роботодавцями.

      У планах уряду також розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення.

      "Людина з інвалідністю не повинна бути ізольованою від суспільства, вона має отримувати гідний рівень утримання та догляду. А ті, хто хочуть працювати і стан здоров’я дозволяє, матимуть для цього всі можливості", – додала міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

      Раніше Кабмін ухвалив постанову про створення посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю зі створенням його апарату.
      НБУ заявив про плани переобладнати всі відділення українських банків відповідно до потреб людей з інвалідністю до 2023 року.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство соціальної політики Робота Олексій Гончарук Інклюзивність Кабінет Міністрів України Юлія Соколовська
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