Людям з інвалідністю буде легше шукати роботу: уряд створить сервіс

Кабмін створить платформу, яка сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю. Завдяки сервісу роботодавцям буде легше контактувати з потенційними працівниками.

Про плани запустити новий ресурс заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомили на Урядовому порталі.

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Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників. Фокус полягає у доступності людини до робочих місць та соціально-культурних об’єктів,

– зазначив Гончарук.

В уряді переконані, що людина з інвалідністю має отримати якісну і професійну підготовку для підвищення її конкурентоспроможності. Для цього запроваджуватимуть ваучери на освіту, спільні програми підготовки із Службою зайнятості та роботодавцями.

У планах уряду також розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення.

"Людина з інвалідністю не повинна бути ізольованою від суспільства, вона має отримувати гідний рівень утримання та догляду. А ті, хто хочуть працювати і стан здоров’я дозволяє, матимуть для цього всі можливості", – додала міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

Раніше Кабмін ухвалив постанову про створення посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю зі створенням його апарату.

НБУ заявив про плани переобладнати всі відділення українських банків відповідно до потреб людей з інвалідністю до 2023 року.