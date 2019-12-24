Уряд збільшив соцдопомогу для деяких категорій дітей: деталі

У 2020 році зросте розмір допомоги для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю. Також планують збільшити виплати для батьків-вихователів та прийомних батьків.

Про зростання соцгарантій повідомив у телеграмі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Зверніть увагу: До 2023 року відділення усіх банків України облаштують для людей з інвалідністю На скільки зростуть соціальні виплати на понад 1000 гривень щомісяця для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Допомога становитиме не 2, а 2,5 прожиткових мінімуми;

на понад 3000 гривень щомісяця для дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Виплати зростуть з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів. Також зросте виплата для батьків-вихователів і прийомних батьків. Її в уряді планують збільшити на 30%. З 2020 року таке забезпечення становитиме 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку. Яким буде прожитковий мінімум у 2020 році діти віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;

діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;

працездатні особи: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;

особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривні, з 1 грудня – 1769 гривень.