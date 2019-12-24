Правительство увеличило соцпомощь для некоторых категорий детей: детали

В 2020 году возрастет размер помощи для детей-сирот и детей с инвалидностью. Также планируется увеличить выплаты для родителей-воспитателей и приемных родителей.

О росте соцгарантий сообщил в телеграмме премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Обратите внимание: До 2023 года отделения всех банков Украины обустроят для людей с инвалидностью На сколько вырастут социальные выплаты более чем 1 000 гривен ежемесячно для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Помощь составит не 2, а 2,5 прожиточных минимума;

более чем 3 000 гривен ежемесячно для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях. Выплаты вырастут с 2 до 3,5 прожиточных минимумов. Также возрастет выплата для родителей-воспитателей и приемных родителей. Ее в правительстве планируют увеличить на 30%. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста. Каким будет прожиточный минимум в 2020 году дети до 6 лет: с 1 января 2020 – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;

дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;

трудоспособные лица: с 1 января 2020 – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.