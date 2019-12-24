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      Правительство увеличило соцпомощь для некоторых категорий детей: детали

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      Правительство увеличило социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью / khm.gov.ua

      В 2020 году возрастет размер помощи для детей-сирот и детей с инвалидностью. Также планируется увеличить выплаты для родителей-воспитателей и приемных родителей.

      О росте соцгарантий сообщил в телеграмме премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      Обратите внимание: До 2023 года отделения всех банков Украины обустроят для людей с инвалидностью

      На сколько вырастут социальные выплаты

      • более чем 1 000 гривен ежемесячно для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Помощь составит не 2, а 2,5 прожиточных минимума;
      • более чем 3 000 гривен ежемесячно для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях. Выплаты вырастут с 2 до 3,5 прожиточных минимумов.

      Также возрастет выплата для родителей-воспитателей и приемных родителей. Ее в правительстве планируют увеличить на 30%. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

      Каким будет прожиточный минимум в 2020 году

      • дети до 6 лет: с 1 января 2020 – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;
      • дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;
      • трудоспособные лица: с 1 января 2020 – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;
      • лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Инклюзивность Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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