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      К 2023 году отделения всех банков Украины сделают доступными для людей с инвалидностью

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      Отделения банков переоборудуют для людей с инвалидностью

      Национальный банк Украины обязал все украинские банки сделать свои отделения доступными для людей с инвалидностью. Переоборудование будет происходить в несколько этапов и завершится к 2023 году.

      Соответствующее постановление в Нацбанке приняли накануне, говорится в сообщении прессслужбы НБУ.

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      НБУ последовательно и систематически работает в направлении обеспечения равного доступа к финансовым услугам для всех категорий населения, особенно для маломобильных групп населения,
      – сообщили в Нацбанке.

      Этапы обеспечения доступности банковских отделений

      • К 1 января 2021 года банки должны сделать доступными для маломобильных групп населения половину всех отделений в Киеве и городах с населением более 300 тысяч человек. К этому времени переоборудование должно пройти и в 30% всех отделений банков в остальных населенных пунктов.
      • К 1 января 2022 года все банковские отделения в Киеве и городах с населением более 300 тысяч человек должны быть доступны для людей с инвалидностью. В остальных населенных пунктах количество доступных отделений банков должен достигать 70%.
      • К 1 января 2023 года доступными должны стать все банковские отделения в Украине.

      В НБУ также добавили, что несколько продлили сроки, в течение которых банкам нужно приучить свои отделения для маломобильных групп населения. Это сделали по просьбе банков, которым для этого нужно выделить финансирование и утвердить финансовые планы.

      Ранее в правительстве сообщили о намерении изменить пока действующую еще с советских времен систему градации "инвалидности по группам". Ее заменит Международный классификатор функциональности (МКФ), который действует в странах Европейского Союза.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Инклюзивность НБУ Банки
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