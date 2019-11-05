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      Советскую систему "групп инвалидности" отменят: что придет на смену

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      Важные изменения в Украине затронут людей с инвалидностью
      Важные изменения в Украине затронут людей с инвалидностью / Иллюстративное фото (pixabay)

      Украинское правительство решило изменить действующую еще с советских времен систему градации "инвалидности по группам". Ее заменит Международный классификатор функциональности (МКФ), который действует в странах Европейского Союза.

      Об этом говорила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (депутат из фракции "Слуга народа") на пресс-конференции во вторник, 5 ноября, в Киеве – пишет Интерфакс-Украина.

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      Депутат пояснила: "Мы продолжили ту работу, которую ранее осуществляло Министерство здравоохранения – имплементируем в украинское законодательство Международный классификатор функциональности. Его уже перевели на украинский, но еще окончательно не ратифицировали".

      С помощью МКФ мы хотим наконец избавиться системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времен,
      – заявила Третьякова.

      Политика государства в отношении людей с инвалидностью (и, что важно, выплаты для них) в дальнейшем будет базироваться не в группах, а на процентах потери работоспособности. Именно такую ​​систему рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

      Третьякова
      Третьякова рассказала, что изменит систему "групп инвалидности" / Фото "Украина – это ты"

      Важно и то, что эти изменения вместе с пересмотром норм по трудоустройству граждан с частичной потерей трудоспособности будет способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда: сейчас это 4% рабочих мест в частном секторе (причем существуют штрафы для бизнеса, который не соблюдает квоты), а ВРУ планирует добавить такое же квотирование и для государственной службы.

      Что такое инвалидность и группы инвалидности

      Инвалидность определяют как нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций организма, что приводит к ограничению жизнедеятельности. Государство гарантирует социальную помощь и поддержку для людей с инвалидностью. Именно этот термин прописан в законодательстве, хотя в целом сейчас предпочитают употреблять термин "человек с трудностями инклюзии" (привлечение к полноценному существованию в обществе).

      Сейчас в Украине действует система, при которой "людей с инвалидностью" разделяют на группы (от чего зависит и размер социальной выплаты). Под группой имеется в виду степень постоянной или длительной потери трудоспособности, а определяет группу для человека так называемая "медико-социальная экспертная комиссия". Существует три таких группы – I, II, III.

      ► Первую дают людям, которые неспособны к самообслуживанию или не контролируют свое поведение (получают 100% пенсии по возрасту).
      ► Второй – тем, кто способен к самообслуживанию и контролю поведения с помощью специальных средств или посторонних лиц (90% пенсии по возрасту).
      ► Третью – людям, которые частично потеряли способность к самообслуживанию или контроль над поведением (50% пенсии по возрасту).

      Важно: группу не дают бессрочно, ее следует постоянно переподтверждать перед той же экспертной комиссией. Иными словами, если человек потерял, например, руку, он в любом случае должен ежегодно доказывать, что руки у него таки нет.

      В чем суть и преимущества МКФ

      МКФ – Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья. Ее одобрили все 191 член Всемирной организации здравоохранения 22 мая 2001 года. По своей сути МКФ является классификатором, который помогает врачам, педагогам, реабилитологам и психологам развивать системы реабилитации, раннего вмешательства и инклюзии. А государству – эффективно планировать социальную защиту и компенсации.

      Если система групп инвалидности прежде всего призвана к простому разделению "людей с инвалидностью", так сказать, "для удобства", то МКФ – это инструмент взаимодействия государства, специалистов и окружающей среды с состоянием здоровья человека – для его лечения и реабилитации, для создания системы услуг, необходимых людям с хроническими заболеваниями или проблемами инклюзии.

      Классификация МКФ не является строго иерархической. Она учитывает функции и изменения структуры организма человека, проблемы в его деятельности и взаимодействии с окружающей средой. Примерно общую шкалу можно описать так:

      ► Проблемы отсутствуют или незначительные: 0 – 4 процента.
      ► Проблемы легкие 5 – 24 процента.
      ► Умеренные, средние, значительные: 25 – 49 процента.
      ► Тяжелые, значительные, интенсивные: 50 – 95 процентов.
      ► Абсолютные, тотальные: 96 – 100 процентов.

      Подробно о МКФ, особенности ее применения в Украине – читайте в официальном документе правительства.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Здоровье Медицинская реформа Евросоюз Слуга народа Верховная Рада Инклюзивность
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