Радянську систему "груп інвалідності" скасують: що прийде на зміну

Український уряд вирішив змінити наразі чинну ще з радянських часів систему градації "інвалідності по групах". Її замінить Міжнародний класифікатор функціональності (МКФ), який діє в країнах Європейського Союзу.

Про це говорила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (депутат із фракції "Слуга народу") на прес-конференції у вівторок, 5 листопада, в Києві – пише Інтерфакс-Україна.

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Депутатка пояснила: "Ми продовжили ту роботу, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я – імплементуємо в українське законодавство Міжнародний класифікатор функціональності. Його вже переклали українською, але ще остаточно не ратифікували".

За допомогою МКФ ми хочемо нарешті позбутися системи інвалідності, яка залишилася в Україні з радянських часів,

– заявила Третьякова.

Політика держави щодо людей з інвалідністю (і, що важливо, виплати для них) надалі базуватиметься не на групах, а на відсотках втрати працездатності. Саме таку систему рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.



Третьякова розповіла, що змінить систему "груп інвалідності" / Фото "Україна – це ти"

Важливо й те, що ці зміни разом із переглядом норм з працевлаштування громадян з частковою втратою працездатності сприятимуть збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці: зараз це 4% робочих місць у приватному секторі (причому існують штрафи для бізнесу, який не дотримується квоти), а ВРУ планує додати таке ж квотування і для державної служби.

Що таке інвалідність та групи інвалідності

Інвалідність визначають як порушення здоров'я людини зі стійким розладом функцій організму, що призводить до обмеження життєдіяльності. Держава гарантує соціальну допомогу та підтримку для людей з інвалідністю. Саме цей термін прописаний в законодавстві, хоча загалом зараз вважають за краще вживати термін "людина з труднощами інклюзії" (залучення до повноцінного існування у суспільстві).

Зараз в Україні діє система, за якої "людей з інвалідністю" поділяють на групи (від чого залежить і розмір соціальної виплати). Під групою мають на увазі ступінь постійної чи тривалої втрати працездатності, а визначає групу для людини так звана "медико-соціальна експертна комісія". Існує три такі групи – I, II, III.

► Першу дають людям, які нездатні до самообслуговування або не контролюють свою поведінку (отримують 100% пенсії за віком).

► Другу – тим, хто здатний до самообслуговування і контролю поведінки за допомогою спеціальних засобів або сторонніх осіб (90% пенсії за віком).

► Третю – людям, які частково втратили здатність до самообслуговування чи контроль над поведінкою (50% пенсії за віком).

Важливо: групу не дають безстроково, її слід постійно перезасвідчувати перед тією ж експертною комісією. Іншими словами, якщо людина втратила, наприклад, руку, вона у будь-якому випадку повинна щороку доводити, що руки у неї таки немає.

У чому суть та переваги МКФ

МКФ – Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я. Її схвалили усі 191 член Всесвітньої організації охорони здоров'я 22 травня 2001 року. За своєю суттю МКФ є класифікатором, який допомагає лікарям, педагогам, реабілітологам та психологам розвивати системи реабілітації, раннього втручання та інклюзії. А державі – ефективно планувати соціальний захист та компенсації.

Якщо система груп інвалідності передовсім покликана до простого поділу "людей з інвалідністю", так би мовити, "для зручності", то МКФ – це інструмент взаємодії держави, фахівців і навколишнього середовища зі станом здоров'я людини – для її лікування та реабілітації, для створення системи послуг, необхідних людям із хронічними захворюваннями або проблемами інклюзії.

Класифікація МКФ не є суворо ієрархічною. Вона враховує функції та зміни структури організму людини, проблеми у її діяльності та взаємодії із навколишнім середовищем. Приблизно загальну шкалу можна описати так:

► Проблеми відсутні або незначні: 0 – 4 відсотки.

► Проблеми легкі: 5 – 24 відсотки.

► Помірні, середні, значні: 25 – 49 відсотки.

► Важкі, значні, інтенсивні: 50 – 95 відсотків.

► Абсолютні, тотальні: 96 – 100 відсотків.

Детально про МКФ, особливості її застосування в Україні – читайте в офіційному документі уряду.