До 2023 року відділення усіх банків України облаштують для людей з інвалідністю

Національний банк України зобов’язав всі українські банки зробити свої відділення доступними для людей з інвалідністю. Переобладнання відбуватиметься у кілька етапів та завершиться до 2023 року.

Відповідну постанову в Нацбанку ухвалили напередодні, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

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НБУ послідовно і систематично працює у напрямку забезпечення рівного доступу до фінансових послуг для всіх категорій населення, особливо для маломобільних груп населення,

– повідомили у Нацбанку.

Етапи забезпечення доступності банківських відділень

До 1 січня 2021 року банки мають зробити доступними для маломобільних груп населення половину всіх відділень у Києві та містах з населенням понад 300 тисяч людей. До цього часу переобладнання повинне відбутися й у 30% всіх відділень банків у решті населених пунктів.

До 1 січня 2022 року всі банківські відділення у Києві та містах з населенням понад 300 тисяч людей мають бути доступними для людей з інвалідністю. У решті населених пунктів доступних відділень банків має стати 70%.

До 1 січня 2023 року доступними мають стати всі банківські відділення в Україні.

У НБУ також додали, дещо продовжили терміни, протягом яких банкам потрібно призвичаїти свої відділення для маломобільних груп населення. Це зробили на прохання банків, яким для цього потрібно виділити фінансування та затвердити фінансові плани.

Раніше в уряді повідомили про намір змінити наразі чинну ще з радянських часів систему градації "інвалідності по групах". Її замінить Міжнародний класифікатор функціональності (МКФ), який діє в країнах Європейського Союзу.