Людям с инвалидностью будет легче искать работу: правительство создаст сервис

Кабмин создаст платформу, которая будет способствовать трудоустройству людей с инвалидностью. Благодаря сервису работодателям будет легче контактировать с потенциальными работниками.

О планах запустить новый ресурс заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщили на Правительственном портале.

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Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурным объектам,

– отметил Гончарук.

В правительстве убеждены, что человек с инвалидностью должен получить качественную и профессиональную подготовку для повышения его конкурентоспособности. Для этого будут ваучеры на образование, совместные программы подготовки с Службой занятости и работодателями.

В планах правительства также развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью и постепенное их расширение.

"Человек с инвалидностью не должен быть изолирован от общества, он должен получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать и состояние здоровья позволяет, будут иметь для этого все возможности", – добавила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Ранее Кабмин принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с созданием его аппарата.

НБУ заявил о планах переоборудовать все отделения украинских банков в соответствии с потребностями людей с инвалидностью до 2023 года.