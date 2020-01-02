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      Людям с инвалидностью будет легче искать работу: правительство создаст сервис

      22 Читати новину українською
      Правительство создаст платформу для поиска работы людей с инвалидностью / work.ua

      Кабмин создаст платформу, которая будет способствовать трудоустройству людей с инвалидностью. Благодаря сервису работодателям будет легче контактировать с потенциальными работниками.

      О планах запустить новый ресурс заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщили на Правительственном портале.

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      Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурным объектам,
      – отметил Гончарук.

      В правительстве убеждены, что человек с инвалидностью должен получить качественную и профессиональную подготовку для повышения его конкурентоспособности. Для этого будут ваучеры на образование, совместные программы подготовки с Службой занятости и работодателями.

      В планах правительства также развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью и постепенное их расширение.

      "Человек с инвалидностью не должен быть изолирован от общества, он должен получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать и состояние здоровья позволяет, будут иметь для этого все возможности", – добавила министр социальной политики Юлия Соколовская.

      Ранее Кабмин принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с созданием его аппарата.
      НБУ заявил о планах переоборудовать все отделения украинских банков в соответствии с потребностями людей с инвалидностью до 2023 года.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство социальной политики Юлия Соколовська Кабинет Министров Украины Инклюзивность Алексей Гончарук Работа
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