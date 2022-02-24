По словам министра, нападения России на нашу территорию ждали и готовились. Сейчас украинские войска отважно сдерживают врага.

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МВД держит ситуацию под контролем

Все органы и подразделения МВД во всех регионах подняты по боевой тревоге. На улицах населенных пунктов и на автомагистралях находятся наряды полиции, чтобы обеспечить спокойствие и правопорядок.

Ситуация остается под контролем, а полиция, спасатели, гвардейцы и пограничники выполняют свои обязанности. В случае необходимости украинцы могут обращаться в ГСЧС и Национальную полицию, которые будут оказывать помощь.

Также Монастырский призвал пользоваться официальными страницами органов власти в соцсетях, из-за того, что сайты находятся под кибератакой. Там будут предоставлять всю оперативную информацию.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Сейчас паника – наш второй враг после Путина,

– написал Денис Монастырский.

Гражданскому населению будут выдавать оружие

Глава МВД анонсировал, что в ближайшее время через систему территориальной обороны будут выдавать оружие гражданскому населению. Для получения нужно иметь паспорт гражданина Украины. Кроме того, Национальная полиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел.

Полный текст публикации Дениса Монастырского:

Уважаемые украинцы! Благодарен каждому из Вас за поддержку Украины!

Сегодня в 5:00 утра Россия совершила нападение на нашу Родину.

Мы этого ждали и готовились. Сейчас наши войска самоотверженно сдерживают врага. К сожалению, уже есть первые погибшие герои.

Все наши органы и подразделения МВД во всех регионах подняты по боевой тревоге. Наряды полиции находятся на улицах населенных пунктов и автомагистралях Украины для обеспечения спокойствия и правопорядка.

Полиция, спасатели, гвардейцы, пограничники самоотверженно выполняют свои обязанности.

Ситуация остается контролируемой.

Однако в случае необходимости обращайтесь в ГСЧС и Национальную полицию. Они Вам помогут.

В связи с тем, что сайты органов власти находятся под кибератакой, прошу пользоваться нашими официальными страницами в социальных сетях.

Мы будем предоставлять всю оперативную информацию по ситуации.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Сейчас паника – наш второй враг после Путина.

В ближайшее время через систему территориальной обороны будет выдаваться оружие гражданскому населению. Для получения оружия нужно будет иметь паспорт гражданина Украины и желание защищать свою землю.

Национальная полиция также будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел. Все на защиту Украины!

Правда с нами! Мы победим! Слава Украине!