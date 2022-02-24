За словами міністра, нападу Росії на нашу територію чекали та готувалися. Наразі українські війська відважно стримують ворога.

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МВС тримає ситуацію під контролем

Усі органи й підрозділи МВС у всіх регіонах підняті по бойовій тривозі. На вулицях населених пунктів та автомагістралях перебувають наряди поліції, аби забезпечити спокій та правопорядок.

Ситуація залишається під контролем, а поліція, рятувальники, гвардійці та прикордонним виконують свої обов'язки. У разі потреби українці можуть звертатися до ДСНС на Національної поліції, які надаватимуть допомогу.

Також Монастирський закликав користуватися офіційними сторінками органів влади у соцмережах, через те, що сайти перебувають під кібератакою. Там надаватимуть усю оперативну інформацію.

Будь ласка, зберігайте спокій. Зараз паніка – наш другий ворог після Путіна,

– написав Денис Монастирський.

Цивільному населенню видаватимуть зброю

Голова МВС анонсував, що найближчим часом через систему територіальної оборони видаватимуть зброю цивільному населенню. Для отримання потрібно мати паспорт громадянина України. Крім того, Національна поліція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Повний текст публікації Дениса Монастирського:

Шановні українці! Вдячний кожному з Вас за підтримку України!

Сьогодні о 5:00 ранку Росія здійснила напад на нашу Батьківщину.

Ми цього чекали і готувались. Зараз наші війська самовіддано стримують ворога. На жаль, уже є перші загиблі герої.

Усі наші органи й підрозділи МВС у всіх регіонах підняті по бойовій тривозі. Наряди поліції перебувають на вулицях населених пунктів та автомагістралях України для забезпечення спокою та правопорядку.

Поліція, рятувальники, гвардійці, прикордонники самовіддано виконують свої обов’язки.

Ситуація залишається контрольованою.

Проте у разі потреби звертайтесь до ДСНС та Національної поліції. Вони Вам допоможуть.

У зв’язку з тим, що сайти органів влади перебувають під кібератакою, прошу користуватись нашими офіційними сторінками в соціальних мережах.

Ми надаватимемо всю оперативну інформацію щодо ситуації.

Будь ласка, зберігайте спокій. Зараз паніка — наш другий ворог після Путіна.

Найближчим часом через систему територіальної оборони буде видаватись зброя цивільному населенню. Для отримання зброї потрібно буде мати паспорт громадянина України та бажання захищати свою землю.

Національна поліція також видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Всі на захист України!

Правда з нами! Ми переможемо! Слава Україні!