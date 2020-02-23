Паника относительно коронавируса: как политики воспользовались фейками и манипуляцией

Стычки против эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев состоялись в нескольких городах Украины. Медики Винников перекрыли въезд к своему госпиталю шинами. На Тернопольщине также устраивали протесты и даже провели молебен, чтобы к ним не привезли эвакуированных. О панике вокруг коронавируса, и как к этому причастны некоторые политики – читайте далее в материале 24 канала.

Протесты в Новых Санжарах

Кульминацией паники стали протесты местных жителей в Новых Санжарах на Полтавщине, где в автобусы с эвакуированными украинцами летели камни. Протестующие доказывали журналистам, что размещение сограждан может привести чуть ли не к полному вымиранию их города.

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Люди вышли на протесты, перекрыли дороги и подъезды в санаторий Национальной гвардии, где должны разместить людей на карантин.

Столкновения в Новых Санжарах: коротко

Протесты и столкновения в Новых Санжарах на Полтавщине вспыхнули 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.

В тот же день самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".

Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации.

Местные, якобы, жители взбунтовались против прибытия эвакуированных: устроили массовые протесты с блокировкой дорог и стычками с правоохранителями.

Силовикам под вечер удалось оттеснить от дороги блокировщиков, поэтому все 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.

В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили, а 1 человек находится под стражей.

Смотрите видео о том, что происходило в городе 20 февраля:

К слову, в Украине с начала этого сезона зарегистрировано уже 36 смертей от обычного гриппа. Тогда как от коронавируса – ноль. Кроме того, наша страна находится в зоне риска начала эпидемии кори, из-за низкой вакцинации населения.



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Как власть причастна к панике вокруг коронавируса

Олег Синютка

Народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, который при президенте Петре Порошенко был главой Львовской обладминистрации, разместил абсолютно циничное сообщение в Facebook о прибытии в Украину эвакуированных граждан.





Сообщение Олега Синютки в Facebook

Очевидно, намекая на то, что Львовская область на президентских выборах больше голосов отдала за Порошенко, чем за Зеленского, поэтому, последний так якобы хочет отомстить львовянам. При этом, позорно сравнивает эвакуированных украинцев с биологическим оружием, которым якобы хотят наказать Львовщину.



Олег Синютка

Сергей Надал

Не менее ответственно поступил и мэр Тернополя от "Свободы" Сергей Надал, который выступил против размещения вывезенных из Китая людей на Тернопольщине.



Сергей Надал

Господин Надал попросил правительство перевезти эвакуированных куда-то в другой регион, чтобы не мучиться этой головной болью с размещением людей и обеспечением карантинного режима.

Александр Дубинский

Например, народный депутат-мажоритарщик Александр Дубинский со "Слуги народа", который близок к олигарху Коломойскому, похлопотал перед правительством, чтобы его округ тоже не обременяли этим карантином и этими несчастными эвакуированными. О чем и написал в своем фейсбуке.

Наконец, приняли решение везти эвакуированных в Новые Санжары, что в Полтавской области, но и здесь не обошлось без вмешательства некоторых политиков. На кадрах со столкновений были молодые люди спортивного телосложения и спортивного же стиля одежды, которые стояли в центре толпы.