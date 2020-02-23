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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Паніка щодо коронавірусу: як політики скористались фейками та маніпуляцією

      Право на правду - Читать новость на русском

      Сутички проти евакуйованих з Уханя українців та іноземців відбулись у кількох містах України. Медики Винників перекрили в'їзд до свого госпіталю шинами. На Тернопільщині також влаштовували протести і навіть провели молебень, щоб до них не привезли евакуйованих. Про паніку навколо коронавірусу, і як до цього причетні деякі політики – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

      Протести у Нових Санжарах

      Кульмінацією паніки стали протести місцевих жителів у Нових Санжарах на Полтавщині, де в автобуси з евакуйованими українцями летіло каміння. Протестувальники доводили журналістам, що розміщення співгромадян може призвести ледь не до повного вимирання їхнього містечка.

      Цікаво! В ООН засудили насильство у Нових Санжарах

      Люди вийшли на протести, перекрили дороги й під'їзди до санаторію Національної гвардії, де мали розмістити людей на карантин.

      Сутички у Нових Санжарах: коротко

      • Протести та сутички в Нових Санжарах на Полтавщині спалахнули 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з Уханя українців та іноземців.
      • Того ж дня літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".
      • Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації.
      • Місцеві, начебто, жителі збунтувалися проти прибуття евакуйованих: влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.
      • Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
      • У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили, а 1 особа перебуває під вартою.

      Дивіться відео про те, що відбувалось у містечку 20 лютого:

      До слова, в Україні з початку цього сезону зареєстровано вже 36 смертей від звичайного грипу. Тоді як від коронавірусу – нуль. Крім того, наша країна перебуває в зоні ризику початку епідемії на кір, через низьку вакцинацію населення.

      Факти про коронавірус
      Що потрібно знати про коронавірус / інфографіка 24 каналу

      Як влада причетна до паніки навколо коронавірусу

      Олег Синютка

      Народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка, який за президента Петра Порошенка був очільником Львівської обладміністрації, розмістив абсолютно цинічний допис у Facebook щодо прибуття до України евакуйованих громадян.

      допис
      Допис Олега Синютки у Facebook

      Очевидно, натякаючи на те, що Львівська область на президентських виборах більше голосів дала за Порошенка, ніж за Зеленського, відтак, останній так начебто хоче помститися львів'янам. При цьому, ганебно порівнює евакуйованих українців з біологічною зброєю, якою начебто хочуть покарати Львівщину.


      ​Олег Синютка

      Сергій Надал

      Не менш відповідально вчинив і мер Тернополя від "Свободи" Сергій Надал, який виступив проти розміщення вивезених з Китаю людей на Тернопільщині.

      надал
      Сергій Надал

      Пан Надал попросив уряд перевезти евакуйованих кудись в інший регіон, щоб не мучитись цим головним болем з розміщенням людей і забезпеченням карантинного режиму. 

      Олександр Дубінський

      Наприклад, народний депутат-мажоритарник Олександр Дубинський зі "Слуги народу" близький до олігарха Коломойського, поклопотався перед урядом, щоб його округ теж не обтяжували оцим карантином і цими нещасними евакуйованими. Про що і написав у своєму Фейсбуці.

      Нарешті, прийняли рішення везти евакуйованих до Нових Санжар на Полтавщині, але і тут не обійшлося без втручання деяких політиків. На кадрах з сутичок були молоді люди спортивної статури і спортивного ж стилю одягу, які стояли в центрі натовпу.
       
      нові санжари
      Скріншот з відео протесту у Нових Санжарах

      Їх вже назвали молодими вірусологами, по аналогії з молодими агрономами спортивної статури, які нещодавно протестували проти ринку землі біля Верховної Ради.

      протест
      Протести проти ринку землі

      Сергій Чередніченко

      Тим часом, поки в Нових Санжарах готувалися до протестів проти розміщення евакуйованих людей, в соцмережах та медіа нагнітав паніку про коронавірус Сергій Чередніченко – ставленик Іллі Киви на Полтавщині.

      чередніченко
      Сергій Чередніченко

      Кива є близькою людиною до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А підлеглого Киви – Чередніченка – неодноразово помічали на чолі загонів тітушок на різних акціях протесту на Полтавщині.

      Цілком можливо, що поки поліцейські – офіційні підлеглі міністра внутрішніх справ – пробивали дорогу автобусам через натовп протестувальників, його неофіційні підлеглі в спортивних костюмах нападали на поліцію та автобуси з евакуйованими.

      Арсен Аваков

      На відміну від представників "Європейської солідарності", "Свободи" чи "Слуги народу", які скористалися панікою навколо вірусу, пан Аваков хотів про себе нагадати зовсім не виборцям.

      У попередній програмі: Злодії в погонах – шокуючі історії, як поліцейські обкрадають людей під час обшуків

      Можливо, він хотів вкотре нагадати про себе президенту Зеленському, натякнувши на власну незамінність. Бо тільки Аваков може одночасно створювати проблеми і їх вирішувати, щоб якомога довше бути при владі, при цьому задовольнити власні інтереси.

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Коронавірус 2020 Арсен Аваков Олександр Дубінський Нові Санжари Новини України Відеоблоги Право на правду
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