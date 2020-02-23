Паніка щодо коронавірусу: як політики скористались фейками та маніпуляцією

Сутички проти евакуйованих з Уханя українців та іноземців відбулись у кількох містах України. Медики Винників перекрили в'їзд до свого госпіталю шинами. На Тернопільщині також влаштовували протести і навіть провели молебень, щоб до них не привезли евакуйованих. Про паніку навколо коронавірусу, і як до цього причетні деякі політики – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Протести у Нових Санжарах

Кульмінацією паніки стали протести місцевих жителів у Нових Санжарах на Полтавщині, де в автобуси з евакуйованими українцями летіло каміння. Протестувальники доводили журналістам, що розміщення співгромадян може призвести ледь не до повного вимирання їхнього містечка.

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Люди вийшли на протести, перекрили дороги й під'їзди до санаторію Національної гвардії, де мали розмістити людей на карантин.

Сутички у Нових Санжарах: коротко

Протести та сутички в Нових Санжарах на Полтавщині спалахнули 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з Уханя українців та іноземців.

Того ж дня літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".

Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації.

Місцеві, начебто, жителі збунтувалися проти прибуття евакуйованих: влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.

Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.

У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили, а 1 особа перебуває під вартою.

Дивіться відео про те, що відбувалось у містечку 20 лютого:

До слова, в Україні з початку цього сезону зареєстровано вже 36 смертей від звичайного грипу. Тоді як від коронавірусу – нуль. Крім того, наша країна перебуває в зоні ризику початку епідемії на кір, через низьку вакцинацію населення.



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Як влада причетна до паніки навколо коронавірусу

Олег Синютка

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка, який за президента Петра Порошенка був очільником Львівської обладміністрації, розмістив абсолютно цинічний допис у Facebook щодо прибуття до України евакуйованих громадян.





Допис Олега Синютки у Facebook



Очевидно, натякаючи на те, що Львівська область на президентських виборах більше голосів дала за Порошенка, ніж за Зеленського, відтак, останній так начебто хоче помститися львів'янам. При цьому, ганебно порівнює евакуйованих українців з біологічною зброєю, якою начебто хочуть покарати Львівщину.



​Олег Синютка

Сергій Надал

Не менш відповідально вчинив і мер Тернополя від "Свободи" Сергій Надал, який виступив проти розміщення вивезених з Китаю людей на Тернопільщині.



Сергій Надал

Пан Надал попросив уряд перевезти евакуйованих кудись в інший регіон, щоб не мучитись цим головним болем з розміщенням людей і забезпеченням карантинного режиму.

Олександр Дубінський

Наприклад, народний депутат-мажоритарник Олександр Дубинський зі "Слуги народу" близький до олігарха Коломойського, поклопотався перед урядом, щоб його округ теж не обтяжували оцим карантином і цими нещасними евакуйованими. Про що і написав у своєму Фейсбуці.

Нарешті, прийняли рішення везти евакуйованих до Нових Санжар на Полтавщині, але і тут не обійшлося без втручання деяких політиків. На кадрах з сутичок були молоді люди спортивної статури і спортивного ж стилю одягу, які стояли в центрі натовпу.



Скріншот з відео протесту у Нових Санжарах Скріншот з відео протесту у Нових Санжарах