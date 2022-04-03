Папа Римский призвал всех верующих молиться за мир в Украине. Такую информацию сообщает издание Associated Press.

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Он попросил верующих, в том числе тех, кто держит украинские флаги, молиться.

За мир, потому что мы думаем о гуманитарной трагедии в мученической Украине, которая все еще находится под бомбежкой в святотатной, страждущей войне,

– призвал Папа Римский.

По предварительным данным, Мальтийская месса собрала около 20 тысяч верующих, многие из которых размахивали желто-белыми флагами Святого Престола, а часть людей – украинскими.

Сегодня Папа Франциск закончил свой двухдневный визит на средиземноморский остров и скоро уже вернется в Рим.

К слову, в субботу журналист Клаудио Лаванга в самолете на Мальту спросил Папу, рассматривает ли он предложение посетить Киев. Тот ответил: "Да, это вопрос на столе."

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