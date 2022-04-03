Папа Римський закликав всіх віруючих молитися за мир в Україні. Таку інформацію повідомляє видання Associated Press.

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Він попросив віруючих, у тому числі тих, хто тримає українські прапори, молитися.

За мир, тому що ми думаємо про гуманітарну трагедію в мученицькій Україні, яка все ще перебуває під бомбардуванням у святотатній, стражденній війні,

– закликав Папа Римський.

За попередніми даними, Мальтійська меса зібрала близько 20 тисяч вірян, багато з яких розмахували жовто-білими прапорами Святого Престолу, а частина люду – українськими.

Сьогодні Папа Франциск закінчив свій дводенний візит на середземноморський острів і скоро вже повернеться до Риму.

До слова, в суботу журналіст Клаудіо Лаванга у літаку на Мальту запитав Папу, чи розглядає він пропозицію відвідати Київ. Той відповів: "Так, це питання на столі."

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