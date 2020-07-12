Папа Римский Франциск и глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук отреагировали на решение турецких властей по возвращению собору Святой Софии статуса мечети. Турцию призывают пересмотреть свое решение.

Реакция Папы Римского была более сдержанной, сообщает портал Vaticano News.

К слову Мнение других стран не может повлиять, – Эрдоган о статусе мечети для собора Святой Софии

Мои мысли несутся далеко – вплоть до Стамбула. Имею в виду Святую Софию. Это вызывает большую скорбь,

– рассказал Папа Франциск.

В то же время Иоанн Саук обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Он призвал турецкого лидера пересмотреть решение. Об этом пишет издание AP.

"Как музей всемирного наследия Святая София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех наций", – подчеркнул глава Совета церквей.

Он призвал Эрдогана пересмотреть решение "в интересах содействия взаимопониманию, уважению, диалогу и сотрудничеству, избеганию восстановления старой вражды и разногласий".

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Такое решение власти Турции одобрили 10 июля. До этого праздника София с 1934 года была музеем. Особенность храма и суть споров заключается в том, что почти тысячу лет он был христианским, а потом еще около 500 – мусульманским.

При этом местная власть заверила: несмотря на то, что собор снова будет мечетью, туда и в дальнейшем будут впускать христиан. Поэтому туристы из преимущественно христианских стран смогут попасть внутрь.