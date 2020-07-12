Папа Римський Франциск і голова Всесвітньої ради церков Іоан Саук відреагували на рішення турецької влади щодо повернення собору Святої Софії статусу мечеті. Туреччину закликають переглянути своє рішення.

Реакція Папи Римського була більш стриманою, повідомляє портал Vaticano News.

До слова Думка інших країн не може вплинути, – Ердоган про статус мечеті для собору Святої Софії

Мої думки несуться далеко – аж до Стамбула. Маю на увазі Святу Софію. Це завдає мені великої скорботи,

– розповів Папа Франциск.

Водночас Іоан Саук звернувся до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він закликав турецького лідера переглянути рішення. Про це пише видання AP.

"Як музей всесвітньої спадщини, Свята Софія була місцем відкритості, зустрічей та натхнення для представників усіх націй", – наголосив голова Ради церков.

Він закликав Ердогана переглянути рішення "в інтересах сприяння взаєморозумінню, повазі, діалогу й співробітництву, уникненню відновлення старих ворожнеч і розбіжностей".

Повернення собору Святої Софії статусу мечеті: коротко

Таке рішення влада Туреччини схвалила 10 липня. До цього Свята Софія з 1934 року була музеєм. Особливість храму й суть суперечок полягає в тому, що майже тисячу років він був християнським, а потім ще близько 500 – мусульманським.

При цьому місцева влада запевнила: попри те, що собор знову буде мечеттю, туди й надалі впускатимуть християн. Тож туристи з переважно християнських країн зможуть потрапити всередину.